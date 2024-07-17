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台南夫妻沒手機困電梯2天 專家：一定要設對講機求救

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南北區大興街一對中年夫妻剛從歐洲返家，因電梯故障受困電梯2天，岳母昨晚約9點想看他們卻在屋外聽到救命聲音，連忙報消防人員架梯進入屋內搶救後才脫困。而個人住宅電梯故障且夫妻兩人又未帶手機，無法向外求援，連專家也覺得個案特殊，建議電梯內應設對講機，方便對外聯絡。

中華民國電梯協會指出，依建築物昇降設備設置及檢查管理辦法規定，每個月至少要進行1次電梯保養，且根據不同的電梯種類與使用年限，需每半年至3年要進行1次安全檢查。其中，個人電梯部分定期保養頻率每個月一次、安全檢查頻率每3年一次；15年以上個人住宅電梯每個月一次、每1年一次。

協會指出，該電梯故障原因仍需調查外，電梯內均有故障時連絡單位，唯當事人未帶手機，且家人並無其他人在場，個案狀況很特殊。他建議，電梯內應設電話（室內對講機），遇上緊急狀況，隨時可以撥打室內或手機對外求援。

另從事電梯維修8年的專家說，事實上公司機關及大型出入公共場所等，大型電梯經申請許可，均需依規定定期安全檢查及保養，再將相關記錄上傳APP，方便相關單位驗證等。唯個人住宅電梯部分得視當時建商及合約而定。

他表示，電梯故障原因很多，若因停電故障，電梯內有停電復歸設備，經判定為停電仍可使用一次，若非停電導致，就得視故障原因而定。他強調，電梯內應設室內對講機，遇上緊急狀況，隨時可以對外求援，也會向住戶說明。

台南一對夫婦個人住宅電梯故障且未帶手機，無法向外求援而受困2天，專家也覺得個案特殊，建議電梯內應設對講機，方便對外聯絡。圖／讀者提供
台南一對夫婦個人住宅電梯故障且未帶手機，無法向外求援而受困2天，專家也覺得個案特殊，建議電梯內應設對講機，方便對外聯絡。圖／讀者提供

停電 電梯

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