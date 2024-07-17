影／救回了！蘆洲住宅冷氣機引發火警 OHCA女送醫恢復心跳

新北市蘆洲區永樂街31巷今天上午9時14分發生住宅火警，8樓頂層加蓋屋起火燃燒，消防隊破門救出3人，其中1名25歲女子無呼吸心跳，送醫急救恢復生命徵象，火勢已撲滅，燃燒1.5間套房雜物。

現場為7層樓集合式住宅共35戶，起火的頂樓加蓋屋隔成4間套房出租，其中1間疑因冷氣機引發火警，悶燒引發大量灰白色濃煙。新北市消防局調派28輛車、72人趕往搶救，消防隊員抵達頂樓時大門反鎖，破門進入救人。

頂樓屋內共救出2人，68歲吳姓老翁肺腺癌末期獨居，吸入濃煙、面部燻黑，預防性送醫至衛福部台北醫院，25歲柯姓女子被尋獲時，身體有灼傷脫皮、已無呼吸心跳，現場初步急救後送新北市立三重醫院，已恢復生命徵象，但狀況尚不穩定，還有1名老翁用輪椅推下樓，沒有大礙，其餘住戶疏散約20餘人。

火勢約9時44分通報熄滅，頂樓加蓋約1.5間套房燒毀，面積15平方公尺左右。起火原因尚待鑑識調查釐清。