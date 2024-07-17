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影／唐寶寶從苗栗迷路到台中…巧遇熱心特教師找警來助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓女特教師在前天搭乘公車時，發現疑罹患唐氏症的女子迷途，且身旁無家人，廖女將女子帶到公園派出所請求協助，起初女子僅說到台中「找舅舅」，其餘身分語焉不詳，警員利用泡麵與卡通軟化女子後，問出身分，也順利通知女子的母親接回，女子母親十分感謝熱心的市民與警方協助。

經查，廖姓女教師（30歲）從事特教工作，15日晚間8時許搭乘公車時，發現20多歲的女子疑罹患唐氏症，身旁無家人，擔心女子發生危險，拜託公車司機載往公園派出所。

當時公園派出所巡佐陳延明、警員林詠鑫值班，兩警關心後，確認女子有身心障礙，不擅言詞，僅稱要到台中「找舅舅」，但對於其他資訊語焉不詳。

警方直覺女子可能是背著家人獨自外出走失，因此先用泡麵讓少女果腹，在陪同女子看卡通，終於軟化女子心防，得到女子姓名及年紀。

警方查詢系統，發現女子家住苗栗縣，疑趁家人在忙獨自離家，搭乘火車要到台中找舅舅，女子家屬已著急找人，準備到苗栗竹南分局報案。

女子母親接獲通報後，趕緊開計程車趕到台中，將女兒接回溫暖的家，女子母親感謝熱心教師、員警熱心協助，讓女兒不至於一人流落異鄉、受人欺負。

第二警分局長周俊銘呼籲，家屬針對有走失之虞的親人或失智長輩，可於衣物明顯處縫繡可供協尋的資訊，或申請配戴防走失手鍊。街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警察到場，讓他們能安全返回家人身旁。

苗栗縣罹患唐氏症的女子在台中迷途，警方查出身分後，聯絡女子母親接回。圖／第二警分局提供
苗栗縣罹患唐氏症的女子在台中迷途，警方查出身分後，聯絡女子母親接回。圖／第二警分局提供
苗栗縣罹患唐氏症的女子在台中迷途，警方查出身分後，聯絡女子母親接回。圖／第二警分局提供
苗栗縣罹患唐氏症的女子在台中迷途，警方查出身分後，聯絡女子母親接回。圖／第二警分局提供
苗栗縣罹患唐氏症的女子在台中迷途，警方查出身分後，聯絡女子母親接回。圖／第二警分局提供
苗栗縣罹患唐氏症的女子在台中迷途，警方查出身分後，聯絡女子母親接回。圖／第二警分局提供

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