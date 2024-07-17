快訊

公立醫院委外照服員常「精神恍惚鼻上有白粉」 驚爆院內吸毒還藏識別證卡套

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

公司虧錢員工也減薪？證交法「加薪條款」三讀通過 業界卻掀反彈聲浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／苗栗造橋追撞2車轟然起火 保時捷轎跑車被燒成骨架

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，有4人輕傷送醫；警方初步調查，車禍發生時，小貨車和另一輛轎車在苗8線路口停等號誌，燈號剛轉綠燈時，電動跑車就從後方衝撞過來，3車駕駛和乘客及時逃生，但電動跑車和小貨車都被焚毀。

警方調查，41歲姜姓男子駕駛的電動車沿造橋鄉苗8線道路由北往南行駛，行經台1線路口時疑似煞車不及，撞擊前方路 口停等紅燈的兩車；小貨車起火燃燒，電動車也衝往對向路口的山壁邊起火，消防人員趕到後，10分鐘內將兩車火勢撲滅，但兩車都已付之一炬，幾乎僅剩骨架。

發生事故的路口在造橋龍湖宮附近，3車駕駛都沒有酒駕，與2名乘客都及時離開車內，但5人身上分別受到擦挫傷，其中4人由消防局救護車送醫，事故責任和原因仍有待調查釐清。警方呼籲，車輛行經路口應減速慢行，注意號誌狀況，以保障用路安全。

苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，車輛毀損嚴重。圖／民眾提供

跑車 車禍

延伸閱讀

影／苗栗台一線造橋路口3車碰撞發生火燒車 4人送醫

國3和美路段5車追撞！2命危多人傷 與昨死亡車禍距離不到1公里

國道三號2貨櫃車追撞 受困司機全身血命危…堵車達10公里

中職／送林岳谷禮物不是保時捷 張奕：我不是大谷

相關新聞

台中西屯龍德路大排今傳浮屍 消防隊打撈上岸疑外國女子

台中市西屯區龍德路的大排是內新庄仔溪，今天上午10時許，台中市消防局獲報，大排內疑有民眾受困，消防隊前往打撈，發現女子已...

桃園3少年機車夜遊撞上違停大貨車 釀1死2傷

桃園市3名少年昨晚分乘兩輛機車，行經楊梅區楊湖路三段，疑視線不良， 擦撞路邊違停大貨車，造成1死1重傷1輕傷，警方今天上...

雄檢掃蕩非法賭博電玩 抄掉鼓山、三民2處遊藝場追藏鏡人

鼓山區「集鎮」娛樂城涉嫌經營賭博電玩，利用年中慶邀請百餘名會員到店裡消費，因行徑囂張，檢警發動掃蕩，帶回員工、賭客共11...

台南夫妻沒手機困電梯2天 專家：一定要設對講機求救

台南北區大興街一對中年夫妻剛從歐洲返家，因電梯故障受困電梯2天，岳母昨晚約9點想看他們卻在屋外聽到救命聲音，連忙報消防人...

三重滅門案被害人家屬出面 控凶手欲做精神鑑定逃死

新北市三重區5月11日發生滅門案，69歲劉婦與30歲陳姓二女兒、3歲男童陳屍家中，同住的張姓女婿涉嫌重大被逮捕。北市議員...

影／救回了！蘆洲住宅冷氣機引發火警 OHCA女送醫恢復心跳

新北市蘆洲區永樂街31巷今天上午9時14分發生住宅火警，8樓頂層加蓋屋起火燃燒，消防隊破門救出3人，其中1名25歲女子無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。