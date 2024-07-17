影／苗栗造橋追撞2車轟然起火 保時捷轎跑車被燒成骨架

苗栗縣造橋鄉台1線公路與苗8線路口昨晚7點多發生3輛車的碰撞事故，其中保時捷電動轎跑車和廂型小貨車都起火燃燒，有4人輕傷送醫；警方初步調查，車禍發生時，小貨車和另一輛轎車在苗8線路口停等號誌，燈號剛轉綠燈時，電動跑車就從後方衝撞過來，3車駕駛和乘客及時逃生，但電動跑車和小貨車都被焚毀。

警方調查，41歲姜姓男子駕駛的電動車沿造橋鄉苗8線道路由北往南行駛，行經台1線路口時疑似煞車不及，撞擊前方路 口停等紅燈的兩車；小貨車起火燃燒，電動車也衝往對向路口的山壁邊起火，消防人員趕到後，10分鐘內將兩車火勢撲滅，但兩車都已付之一炬，幾乎僅剩骨架。

發生事故的路口在造橋龍湖宮附近，3車駕駛都沒有酒駕，與2名乘客都及時離開車內，但5人身上分別受到擦挫傷，其中4人由消防局救護車送醫，事故責任和原因仍有待調查釐清。警方呼籲，車輛行經路口應減速慢行，注意號誌狀況，以保障用路安全。