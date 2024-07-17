「小蜜蜂」抓欠債車踢鐵板 前後包夾債務人兄弟檔被起訴

高雄王姓男子將轎車典當給當舖，疑因未按時還款，當鋪委託俗稱「小蜜蜂」的黃姓兄弟檔尋車，前年10月間，黃姓兄弟見王男將車子停在高雄青年一路、仁智街口，一前一後包夾，王男隨即報警對兩人提告，檢方調查後，認定即便黃男受託尋車，也無法妨礙王男自由離去權利，依強制罪嫌將黃男2人起訴。

檢警調查，王男因缺錢，2021年5月將車輛以23萬元典當給當鋪，事後疑因未按時還款，當鋪找來擔任小蜜蜂的黃姓兄弟檔「尋車」。

前年10月15日下午，黃姓兄弟檔在高雄市區繞行時，在青年一路、仁智街口找到當鋪列管的協尋車輛，於是分別以兩輛車夾在王男轎車左右。

王男到場時，黃男馬上秀出當票及本票，稱要拖走轎車，王男企圖離開，黃姓兄弟又站在轎車後方，還將其中一輛車停在王男車輛後方擋路。

王男不滿，馬上秀出還款紀錄，稱自己有定時還款，但黃男2人卻不理，稱等當鋪人員到場再說，氣得王男報警對黃姓兄弟檔提告強制罪。

檢警偵辦時，哥哥供稱當天有跟王男說轎車是當舖協尋車，要等當舖人員到場才能讓他離開，弟弟則稱當天是與哥哥約好碰面，他是看到王男要倒車離開，才停在後面等候車位。