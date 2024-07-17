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北市大安區街頭鬥毆 2男為了一泡尿被控殺人未遂
這個月15日，台北市大安區發生鬥毆案件，杜姓男子遭人砍傷，轄區警方迅速追查，逮捕涉嫌砍人的兩名男子，追查原因，竟然只是因為一泡尿引發。
警方指出，15日晚間9時許接獲報案，延吉街巷弄內有糾紛案件，線上警力趕往查處，在場37歲杜姓男子右上臂有長約9公分刀傷，警方趕緊先送附近醫院診治。
警方調閱案發地附近監視器，發現兩名男子涉嫌持刀攻擊杜男，隨後駕駛黑色自小客車逃逸，警方過濾監視器掌握犯嫌動向，不到一小時，晚間10時許將犯嫌23歲魏姓男子、26歲陳姓男子查緝到案。
警方調查砍人原因，原來杜男見魏嫌在路邊隨意便溺，因此出言制止，魏嫌等2人心生不滿，拿出車內的刀攻擊杜男，警方逮捕兩名犯嫌後，查扣作案用西瓜刀、摺疊刀，又在車內發現兩支木質球棒及金屬製手指虎等物品，全案詢後將陳嫌、魏嫌依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇、傷害及槍砲等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
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