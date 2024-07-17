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台中女懸掛6樓陽台...目擊者捏冷汗 墜落氣墊仍昏迷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區一棟民宅在今天凌晨傳出有女住戶懸掛在6樓陽台外，消防隊到場後鋪設氣墊，女子墜落在氣墊後，有撞擊到大樓消防設備，頭部受創，目前仍昏迷在醫院就醫，生命徵象穩定，當時有民眾拍下案發過程，忍不住驚聲尖叫，詳細的案發原因，有待女子恢復意識後，才能查明。

第六警分局何安所在今天凌晨2時許獲報，轄內有一棟民宅有鄭姓女子（59歲）懸掛在6樓陽台，警方、水湳消防分隊到場後鋪設氣墊後，鄭女因無力繼續抓握，掉至氣墊上，因回彈力，撞擊到大樓消防水管設備，經由救護人員送往中國醫藥大學附設醫院急救。

目前鄭女仍昏迷，但生命徵象穩定，鄭女與兩名弟弟同住，詳細的案發原因，仍待後續釐清。

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