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影／台中歇業超商成了通緝犯的家 全身赤裸落網稱：太熱了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有竊盜前科的鄭姓男子近日躲在西屯區大墩路一間已歇業的連鎖超市內，房東透過屋內監視器發現後，前天通報警方抓人，警方到場時，鄭全身赤裸，在該處煮食，甚至行竊店內的電纜線變賣，得款約1萬多元，鄭辯稱，「天氣太熱了才會脫光」。警方查出鄭已另涉竊盜案，台中地檢署發布通緝，警詢後解送歸案。

第六警分局市政所在15日獲報，大墩路上一間鐵皮空屋有歹徒闖入，警方前往查處，當場發現鄭姓男子（55歲）全身赤裸，正在該處煮食，地面上還散落一堆私人物品，顯然已把該處當成自己的家，另外也發現現場有電纜線遭割除的狀況。

鄭男坦認，因為天氣太熱，才會全身脫光，也承認已在該處住了兩周，有行竊該處的電纜線變賣。

經查，該處鐵皮屋前身一間連鎖超市，後來沒有繼續經營，目前閒置，但房東有在該處裝設監視器，近日意外發現，有歹徒闖入，因此向警方報案。

經警方確認，鄭已另涉竊盜案，已遭台中地檢署發布通緝，警詢後依加重竊盜罪，解送台中地檢署歸案，另外擴大清查鄭是否涉及其他竊案。

第六警分局呼籲，民眾如因案被傳喚到庭或被判刑，應依限到案或執行，以免落得通緝身分，警方仍會持續加強查緝逃犯，以維社會安定。

台中市鄭姓男子前天全裸躲在西屯區一處閒置的鐵皮屋內，涉嫌行竊，警方獲報到場抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子前天全裸躲在西屯區一處閒置的鐵皮屋內，涉嫌行竊，警方獲報到場抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子前天全裸躲在西屯區一處閒置的鐵皮屋內，涉嫌行竊，警方獲報到場抓人，現場散落鄭的私人物品、雜物。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子前天全裸躲在西屯區一處閒置的鐵皮屋內，涉嫌行竊，警方獲報到場抓人，現場散落鄭的私人物品、雜物。記者陳宏睿／翻攝

監視器 竊盜 通緝

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