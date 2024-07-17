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影／台中男開車自撞護欄 氣囊爆開仍胸部重創喪命

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子在昨天深夜駕駛休旅車行經台灣大道往沙鹿方向時，因不明原因撞上槽化縣的水泥護欄，胸部重創後送醫不治，警方報請檢察官核發抽血許可書，釐清酒精濃度。經查，車輛安全氣囊有爆開，但未在楊男肩膀發現明顯的「安全帶勒痕」，不排除未繫安全帶才釀成嚴重傷勢，檢警將後續查明，今將聯絡家屬後，報請司法相驗，釐清死因。

楊姓男子（30歲）昨天深夜11時許，駕駛休旅車沿台灣大道三段外側快車道，由朝富路往郊區、往光明陸橋方向行駛，行經案發地點時，因不明原因自撞快車道槽化線的水泥護欄肇事，楊胸部重創，救護人員到場時，楊已無生命跡象，送醫不治。

警方獲報到場調查，楊車內無行車記錄器，已報請檢方核發抽血許可書，釐清楊是否有酒駕，另外已聯絡楊家人，家人表示，不知楊當時是去何處，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市楊姓男子在昨天深夜開車行經台灣大道三段時，撞上水泥護欄，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在昨天深夜開車行經台灣大道三段時，撞上水泥護欄，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在昨天深夜開車行經台灣大道三段時，撞上水泥護欄，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在昨天深夜開車行經台灣大道三段時，撞上水泥護欄，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在昨天深夜開車行經台灣大道三段時，撞上水泥護欄，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在昨天深夜開車行經台灣大道三段時，撞上水泥護欄，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在昨天深夜開車行經台灣大道三段時，撞上水泥護欄，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子在昨天深夜開車行經台灣大道三段時，撞上水泥護欄，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝

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