影／台中男開車自撞護欄 氣囊爆開仍胸部重創喪命
台中市楊姓男子在昨天深夜駕駛休旅車行經台灣大道往沙鹿方向時，因不明原因撞上槽化縣的水泥護欄，胸部重創後送醫不治，警方報請檢察官核發抽血許可書，釐清酒精濃度。經查，車輛安全氣囊有爆開，但未在楊男肩膀發現明顯的「安全帶勒痕」，不排除未繫安全帶才釀成嚴重傷勢，檢警將後續查明，今將聯絡家屬後，報請司法相驗，釐清死因。
楊姓男子（30歲）昨天深夜11時許，駕駛休旅車沿台灣大道三段外側快車道，由朝富路往郊區、往光明陸橋方向行駛，行經案發地點時，因不明原因自撞快車道槽化線的水泥護欄肇事，楊胸部重創，救護人員到場時，楊已無生命跡象，送醫不治。
警方獲報到場調查，楊車內無行車記錄器，已報請檢方核發抽血許可書，釐清楊是否有酒駕，另外已聯絡楊家人，家人表示，不知楊當時是去何處，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言