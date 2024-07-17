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正妹盛裝打扮到超商買點數卡見網友 見警夢才醒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名長相甜美20歲陳姓女子在網路交友軟體APP上認識一名男子聊天數日，她認為這就是愛情，2人相約見面，男子表示要先購買3萬元點數卡，並把開卡序號翻拍給他，後續才能見面，陳女不疑，日前梳妝打扮準備要與男網友見面，到超商要買點數供網友開卡，最後被民眾和警察勸阻夢才醒。

陳女到台中市沙鹿區一家超商要購買的點數金額大，超商店員查覺有異，提醒陳女是否遭詐請她查證，連後方排隊等結帳的民眾也一再提醒可能遭詐騙，也通報警方到場協助查證。

台中市清水警分局明秀派出所警員曾裕翔及蕭弘毅接獲立即趕到現場，耐心向陳女說明，現在很多詐騙集團會假扮網友，潛入各種社群及交友軟體，透過交友聊天，慢慢誘騙被害人匯款、購買點數，贈給陌生網友，最後被害人無法再連絡上網友。

陳女聽到後驚覺自己遭詐騙，還好有店員、民眾與員警即時阻詐，陳女得知無法與網友見面，但卻保住3萬元的積蓄，感謝員警為自己上了寶貴的一課。

清水警分局長蔡慶星呼籲，現在「假交友」的詐騙案件非常多，民眾面對網友的「美照」、噓寒問暖及甜言蜜語要有所提防，切勿陷入情網沖昏頭而聽從對方的指示匯款、購買虛擬貨幣或點數卡，把自己的財產交付給未曾見面的人。民眾如碰到網友要求交付金錢、購買點數卡時，即應多加警覺，並請利用165防詐騙專線或110報案專線諮詢，避免財產損失。

台中市一名正妹盛裝打扮到超商要買點數卡見男網友，民眾與清水警即時阻詐。記者游振昇／翻攝
台中市一名正妹盛裝打扮到超商要買點數卡見男網友，民眾與清水警即時阻詐。記者游振昇／翻攝
台中市一名正妹盛裝打扮到超商要買點數卡見男網友，民眾與清水警即時阻詐。記者游振昇／翻攝
台中市一名正妹盛裝打扮到超商要買點數卡見男網友，民眾與清水警即時阻詐。記者游振昇／翻攝

台中市 詐騙集團 超商

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