嘉義男涉嫌沾乙醚毛巾摀妻口鼻掐脖子 涉殺人未遂羈押禁見

嘉義縣劉姓男子與妻子感情不睦，本月13日凌晨涉嫌以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，妻子極力掙脫呼救，警方據報逮捕劉男，依殺人未遂罪嫌送辦，嘉義地檢署複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，33歲劉男與妻子從高中時代交往，結婚後2人育有1名1歲多兒子，近來2人常因細故爭吵，劉男因工作關係於台中租屋，妻子回娘家居住，小孩則由劉男的父母照顧，假日時夫妻倆會回到住家照顧小孩。

本月12日晚上劉男和妻子發生口角後，妻子回房間休息，凌晨劉男突然涉嫌用沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，且用手掐住其妻子脖子，無法呼吸的劉妻驚恐萬分，奮力掙脫並大聲呼救，驚動劉男父母，劉男才沒有繼續動作。

嘉義縣消防局據報到場，劉男稱說係夫妻吵架，太太喝乙醚，雙方說辭不一，查覺案情不單純通報警方到場，員警認為劉男涉及殺人未遂犯行，隨後將劉男帶回派出所偵訊。

警方訊問後，依殺人未遂罪嫌移送法辦，嘉義地檢署複訊後，昨依有串證之虞等向法院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院表示，劉男坦承有以沾濕乙醚毛巾摀住其妻子口鼻，但否認有殺人未遂犯行，辯稱因一時氣憤只有傷害犯意，但是劉妻證述過程，劉男摀住妻子口鼻時施力甚猛，持續時間不短，並非只有傷害的意圖。又劉男聲稱購買乙醚是為了住家清潔，並不合理，於撥打119通報救護車時，曾謊稱夫妻吵架，是妻子喝乙醚等語，顯然有掩飾犯行舉動。認為涉犯殺人未遂罪嫌重大，有勾串證詞或有滅證之虞，且有反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

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