男以沾乙醚毛巾摀妻口鼻涉殺人未遂 嘉院准押

嘉義縣劉姓男子與妻子感情不睦，13日涉嫌以沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，其妻掙脫，警據報到場逮捕劉男，依殺人未遂罪嫌移送，嘉檢依有反覆實施犯行，聲請羈押禁見獲准。

檢警表示，33歲劉男與妻子從高中時代交往，一直到結婚，目前育有1名1歲多的兒子，不過，2人近來因細故常爭吵，劉男因工作關係至台中租屋從事2份工作，其妻子則回到娘家居住，小孩則由劉男的父母照顧，假日時，劉男及其妻子則會回到住家照顧小孩。

檢警指出，劉男及其妻子於12日晚上又發生口角後，其妻子返回房間休息，直到凌晨，劉男突然用沾濕乙醚毛巾摀住妻子口鼻，且用手掐住其妻子脖子，一時無法呼吸的劉男妻子十分驚恐，極力掙脫並大聲呼救，驚動劉男父母察看，劉男才沒有繼續動作。

嘉義縣消防局救護車據報到場，發現案情不單純通報警方到場，員警初步認為劉男涉及殺人未遂犯行，隨後將劉男帶回派出所偵訊。

警訊後，依殺人未遂罪嫌移送法辦，嘉義地檢署於13日深夜複訊後，依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院今天表示，劉男坦承有以沾濕乙醚毛巾摀住其妻子口鼻，但否認有殺人未遂犯行，辯稱一時氣憤，僅有傷害犯意，惟依其妻子證述案發過程，可見劉男摀住其妻子口鼻時施力甚猛，持續時間非短，並非只有傷害的意圖。

嘉院指出，劉男聲稱案發前購買乙醚是為了住家清潔，並不合理，又於撥打119通報救護車時，曾謊稱是夫妻吵架，其妻子喝乙醚等語，顯然有掩飾犯行舉動，因此，劉男涉殺人未遂罪嫌重大，恐有勾串證詞或有滅證之虞，且有反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押並禁見通信。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線