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香港男騎單車往日月潭 跟著導航誤闖國6警護送離開

中央社／ 南投縣16日電

香港籍蘇男要騎單車日月潭風景區，跟著導航不慎從東草屯交流道騎上國道6號，國道警獲報，5分鐘後在東向指標11.7公里處攔下蘇男，連人帶車護送從國姓交流道離開。

45歲蘇男獨自到南投縣旅遊，今天下午騎腳踏車誤上國道6號，警政署國道公路警察局第七公路警察大隊獲報，立即通知線上巡邏警力前往攔截，並轉知交控中心指派警戒車到場、調閱監視器影像追查動向，5分鐘後在東向11.7公里處發現蘇男。

國道警方會同拖吊車護送蘇男連同單車從國姓交流道離開國道；初步調查，蘇男跟著Google地圖導航從東草屯交流道騎單車進入國道，打算前往魚池鄉日月潭國家風景區，所幸國道警方立即處置，成功防止可能危害；蘇男對誤闖國道感到抱歉，並感謝國道警方協助。

國道警方指出，根據道路交通管理處罰條例第33條，不得行駛或進入高速公路、快速公路的人員、車輛或動力機械而行駛或進入者，處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰；請民眾多留意國道匝道入口標誌，若發現不慎誤闖國道，請撥高速公路1968專線、110求助。

單車 國道 日月潭 高速公路

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