放任汽車闖平交道？ 警：紅燈回堵卡平交道上才先讓車離開

宜蘭1輛自小客車今天中午駛經宜蘭市東港陸橋下、平交道口，因未與前車保持適當距離，恰逢東港路與宜興路紅燈亮起，停等車流回堵，該車被卡在平交道上，此時有列車要通過，平交道柵欄放下，員警為避免發生危險，按下緊急按鈕讓該車駛離，後續將依違反道路交通管理處罰條例開罰。

宜蘭市東港路平交道位於東港陸橋下，跨過宜興路對面就是東門夜市，人潮不少但道路狹小，尤其平交道到東港路宜興路口只有10幾公尺長，若恰逢交通尖峰時段東港路宜興路紅燈回堵，排隊車輛就有可能被擠到平交道上。

網友今天下午在臉書社團「宜蘭知識+」貼文，拍到1輛汽車疑似硬闖平交道，但一旁的員警卻任其離去沒有開單，詢問是否有辦法檢舉。其他網友指出，在那一帶出入20多年，又是平交道又是紅綠燈有時候會發生這種意外，若停下來開單後車可能會發生更大危險，通常是事後舉發。

鐵警花蓮分局回應，該事件發生在今天上午11時55分許，1輛自小客車沿東港陸橋下的東港路由東向西行駛，行經平交道時，因前方停等紅燈車輛甚多，回堵到平交道上；指揮交通的員警看到後立刻上前疏導，為確保安全先按下緊急按鈕，囑咐該車往前移動，該車駛出平交道後綠燈亮起，直接駛離現場。