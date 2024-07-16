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電子大廠傳喋血！他抄鋼椅狠砸同事7次 無塵室衝突畫面曝光

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮一家電子科技大廠傳出2名員工在無塵室作業時，疑因發生口角，其中一人拿起鋼製板凳狠砸另一人7次，砸得對方頭破血流；警方昨天清晨5點多接獲通報，但到場時2名當事人已離開現場，其中傷者由消防救護車送醫，當事人目前尚未提告；科技公司回應，動手的男性員工在作業場所對同事施暴，依勞動基準法解雇。

有網友在臉書社團「爆料公社」po出衝突發生當時約1分多鐘的監視影片，兩名身穿無塵衣的生產線人員疑似因細故爭論，其中彭姓男子順手拿起身旁鋼製板凳，朝對方上半身及頭部連續狠砸7次，其他員工發現後趕忙制止，但挨砸的25歲林姓員工頭部已被板凳砸得血流如注，噴濺在無塵衣上，畫面讓人驚心動魄。

警方指出，昨天清晨5點多接獲報案，員警趕往處理，廠方說明是兩名員工單純肢體衝突，因此員警未入廠處理，受傷的林姓員工送醫，頭部有撕裂傷、左手腫痛、擦傷等傷勢，縫合多針後返家休養；警方將傷者情況穩定後協助釐清案情，並聯繫當事人雙方說明，告知法律上的權利義務。

苗栗縣竹南鎮一家電子大廠傳出2名員工在無塵室作業時，疑因發生口角，其中一人拿起鋼製板凳狠砸另一人7次，砸得對方頭破血流。圖／取自臉書「爆料公社」
苗栗縣竹南鎮一家電子大廠傳出2名員工在無塵室作業時，疑因發生口角，其中一人拿起鋼製板凳狠砸另一人7次，砸得對方頭破血流。圖／取自臉書「爆料公社」
苗栗縣竹南鎮一家電子大廠傳出2名員工在無塵室作業時，疑因發生口角，其中一人拿起鋼製板凳狠砸另一人7次，砸得對方頭破血流，其他員工發現後出面制止。圖／取自臉書「爆料公社」
苗栗縣竹南鎮一家電子大廠傳出2名員工在無塵室作業時，疑因發生口角，其中一人拿起鋼製板凳狠砸另一人7次，砸得對方頭破血流，其他員工發現後出面制止。圖／取自臉書「爆料公社」

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