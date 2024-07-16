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國三4車連環撞釀2死5傷…家中3子女均死於車禍 獨留悲痛老母

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國三4車連環撞釀2死5傷…家中3子女均死於車禍 獨留悲痛老母

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣國道3號南向195.1公里和美路段昨天發4車追撞事故，造成2死5傷重大車禍，死者為洪女和李男二姐弟，而洪女小弟多年前也死於車禍，留下悲痛老母，李男的余姓女友昨天也同車受傷，她難過的說想拉出男友姐弟二人，但拉不出來，今後她會代男友陪伴其老母親，甚至考慮冥婚，讓外界不勝唏噓。

國道第七公路警察大隊初步調查，大貨車石姓駕駛因未注意車前狀態，當時正在看外側車道有一輛故障車，未注意前方已回堵，直接撞上前方洪女（33歲，從母姓）駕駛的轎車，造成洪女及坐在後方的弟弟李男(32歲)二人死亡，包括2大貨車、1廂型車、1輛轎車追撞，廂型車內陳男、魏男則頭部外傷，多處肋骨骨折併血胸，及氣胸等症狀送醫進行手術，其他3人則輕傷送醫，肇事責任調查釐清中。

據了解，洪女當時開著轎車載弟弟和女友余女，要送蕭姓友人到嘉義，沒想到遇到刼難，車子被撞爛，當時坐在前方副駕的余女輕傷，想要把一旁的洪姐和後方的男友李男拉出，但卻拉不出來，她轉而拉出後座蕭姓友人，再去救出白色廂型車後座2名乘客。

余女今天難過的說，和男友李男交往數個月，兩人感情很好，還會和男友家人們出遊或聚餐，她會先陪伴男友媽媽，也考慮要冥婚，代替男友照顧媽媽。

據了解，李男是家中經濟支持，但李男先前曾遭投資詐騙70萬、後來又投資虛擬貨幣虧損百萬元，目前是外包化學工程師，也曾在加油站兼差工作。

讓人不勝唏噓的是，身亡的洪女在十幾年前也曾因自己讓小弟騎車出去，後來小弟車禍身亡，洪女相當自責而抑鬱不已，而待業在家，而過年前她的父親才剛過世，一家竟有三人死於車禍，讓洪母悲痛萬分。

彰化縣國道3號南向195.1公里和美路段昨天發4車追撞事故，造成2死5傷重大車禍。圖／國道七隊提供
彰化縣國道3號南向195.1公里和美路段昨天發4車追撞事故，造成2死5傷重大車禍。圖／國道七隊提供
彰化縣國道3號南向195.1公里和美路段昨天發4車追撞事故，造成2死5傷重大車禍。圖／國道七隊提供
彰化縣國道3號南向195.1公里和美路段昨天發4車追撞事故，造成2死5傷重大車禍。圖／國道七隊提供
彰化縣國道3號和美路段昨天發生4車追撞，造成2死5傷重大車禍，受傷的余女（後右)和死者李男(後左)與姐姐洪女(前左)和洪母一家經常聚餐出遊，如今天人永隔。圖／家人提供
彰化縣國道3號和美路段昨天發生4車追撞，造成2死5傷重大車禍，受傷的余女（後右)和死者李男(後左)與姐姐洪女(前左)和洪母一家經常聚餐出遊，如今天人永隔。圖／家人提供

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