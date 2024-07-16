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花蓮驚傳襲警！慘遭點燃香菸砸臉還被砍 勇警壓制活逮無業男

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市昨天深夜發生襲警案件，中華派出所李姓員警在勤務途中，發現路邊的55歲吳男形跡可疑而上前關心，沒想到吳竟拿點燃的香菸朝員警臉部攻擊，在警方壓制時，又掏出預藏的美工刀揮舞，造成李姓員警手部有3處刀傷、縫合26針，吳男事後依妨礙公務移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局表示，31歲李姓員警昨天晚間服備勤勤務，於深夜約11時10分接獲報案前往處理妨害安寧案件，處理結束後，於返回派出所途中，在花蓮市某超商前，發現一名男子形跡可疑，便主動上前盤查。

沒想到在查證身份過程中，男子突然用點燃的香煙攻擊、企圖燙傷員警，員警立即壓制、逮捕，但在過程中，男子竟拿出暗藏的美工刀抵抗、揮舞，後續支援警力迅速到場後，以優勢的警力執法，將該嫌犯逮捕。

雖然李姓員警反應迅速，仍造成手臂及手指多處割傷，經過救護人員現場止血包紮後，送往醫院縫合，統計手部共有3處刀傷，其中右手臂傷勢最嚴重，刀傷約有12公分、左手掌也有4指割傷，共縫合26針，幸好傷勢穩定，已出院返家休養。

據了解，襲擊警方的吳姓男子目前無業，經常在市區遊蕩，在警方逮捕的過程中，不斷朝警員吐口水，非常不配合。花蓮警分局強調，對於任何暴力脅迫的行為，將嚴厲打擊，絕不寬貸。

花蓮55歲男子看見警方盤查，竟持美工刀襲警，被支援警力壓制。圖／警方提供
花蓮55歲男子看見警方盤查，竟持美工刀襲警，被支援警力壓制。圖／警方提供
襲擊警方為55歲吳姓男子，無業且經常在市區遊蕩，不配合警方盤查送辦。圖／警方提供
襲擊警方為55歲吳姓男子，無業且經常在市區遊蕩，不配合警方盤查送辦。圖／警方提供

花蓮 警察 香煙

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