「小心成為人頭戶」詐團做賊喊抓賊 兼差男被騙百萬元

彰化縣35歲詹姓男子在臉書地方社群看到應徵大貨車司機的廣告，點擊進入後一名自稱「助理」的女子聯絡他，聊天一次就投資虛擬貨幣，接連面交三次合計117萬元給「理財專員」，直到詹男接獲警方通知「你被詐騙」才半信半疑，警方後來逮捕車手，依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

據了解，詹男是業餘大貨車司機，上網找兼差卻誤入詐騙網站，自稱「助理」的女子謊稱有訂單可接，第二次聯絡時推薦投資虛擬貨幣更好賺，詹男點入假投資平台看到行情上漲就信以為真，今年5月間透過「貨幣商」先後面交三次給「理財專員」。

警方追查詐騙集團時，發現詹男疑似被詐，6月下旬打電話通知「你被詐騙」，詹男堅稱投資平台和他獲利數字都是真的，警方建議他要求「出金」一定會被索取一筆錢，詹男照辦，果然被要求支付獲利總額的20%「擔保金」，他始知真被騙。

詹男告訴貨幣商不出金，改為再投資30萬元，雙方約好面交現金地點，北斗警分局9名員警帶領通過警察人員四等特考的王姓實習警員一起辦案以傳承經驗，日前順利逮捕46歲鄧姓車手，詢問後連同30萬元、點鈔機等相關證物移送辦。。

詐團為取帶被害人，製作「投資虛擬貨幣C2C實名交易合約」，免責條款列出「來路不明的資金會造成您的帳戶遭到警示凍結」、「小心成為人頭戶牽扯到刑事案」，假意教人預防被詐，警方認為是「做賊喊捉賊」。