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撞擊瞬間曝光！孕婦突在醫院外爆衝 撞2人釀重傷住院

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

今天中午在新北市三峽恩主公醫院門前，開車暴衝撞飛2名行人的34歲孕婦，原來是要去接中風的丈夫出院，沒想到釀禍又把3個人送進醫院，被她撞倒的2人傷勢非常嚴重，住院觀察中。

張姓孕婦今天中午12時53分駕駛黑色轎車，從三峽區復興路往鶯歌方向行駛，於恩主公醫院前方高速左轉進入急診室專用車道口，突然失控暴衝，將2名行人50歲謝姓男子、65歲張姓老婦撞飛，重摔落地。

謝男當場失去生命徵象、張姓老婦頭骨和身上多處骨折，肇事張姓婦人也連忙告知已懷孕5個月，3個人都被送進急診室，她說原本是要開車接中風的丈夫出院，未料出車禍撞到人。

經過醫師搶救，謝男恢復穩定呼吸、心跳，但有腦出血的情形，轉送加護病房持續觀察，張姓老婦全身多處骨折，意識清醒，急診後轉住普通病房觀察。肇事的張姓孕婦受到驚嚇，住院安胎。

今天中午在新北市三峽恩主公醫院門前，開車暴衝撞飛2名行人的34歲孕婦，原來是要去接中風的丈夫出院，沒想到釀禍又把3個人送進醫院，被她撞倒的2人傷勢非常嚴重，住院觀察中。記者林昭彰／翻攝
今天中午在新北市三峽恩主公醫院門前，開車暴衝撞飛2名行人的34歲孕婦，原來是要去接中風的丈夫出院，沒想到釀禍又把3個人送進醫院，被她撞倒的2人傷勢非常嚴重，住院觀察中。記者林昭彰／翻攝
今天中午在新北市三峽恩主公醫院門前，開車暴衝撞飛2名行人的34歲孕婦，原來是要去接中風的丈夫出院，沒想到釀禍又把3個人送進醫院，被她撞倒的2人傷勢非常嚴重，住院觀察中。記者林昭彰／翻攝
今天中午在新北市三峽恩主公醫院門前，開車暴衝撞飛2名行人的34歲孕婦，原來是要去接中風的丈夫出院，沒想到釀禍又把3個人送進醫院，被她撞倒的2人傷勢非常嚴重，住院觀察中。記者林昭彰／翻攝

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