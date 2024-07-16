台南小貨車司機涉持球棒阻騎士離去 未傷人仍遭法辦

台南市東區崇善路與崇德二十一街，今天中午發生行車糾紛衍生有人持球棒欲滋事，警方接獲報案到場後雙方都已離去，但事後通知涉嫌持球棒吳姓男子到案，警詢依違反恐嚇及妨害自由等罪嫌函送台南地檢署法辦。

台南市警一分局今天中午11點8分接獲110報案，稱東區崇善路與崇德二十一街有人持球棒滋事，線上警力抵達經詢問目擊者表示，為行車糾紛，雙方已自行離去，無任何鬥毆情事。警方通知吳姓當事人到案說明。

據了解，吳姓男子（30歲）駕駛小貨車與騎乘機車侯姓男子發生行車糾紛，侯姓男子當下對吳咆哮不停，吳男欲報警處理但侯姓男子急著欲離開現場，吳為阻止對方離開才拔取對方機車鑰匙，並放置在機車前車籃內並拿球棒遏阻侯離開，但最後仍讓對方離去未動手打人。