聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南小貨車司機涉持球棒阻騎士離去 未傷人仍遭法辦
台南市東區崇善路與崇德二十一街，今天中午發生行車糾紛衍生有人持球棒欲滋事，警方接獲報案到場後雙方都已離去，但事後通知涉嫌持球棒吳姓男子到案，警詢依違反恐嚇及妨害自由等罪嫌函送台南地檢署法辦。
台南市警一分局今天中午11點8分接獲110報案，稱東區崇善路與崇德二十一街有人持球棒滋事，線上警力抵達經詢問目擊者表示，為行車糾紛，雙方已自行離去，無任何鬥毆情事。警方通知吳姓當事人到案說明。
據了解，吳姓男子（30歲）駕駛小貨車與騎乘機車侯姓男子發生行車糾紛，侯姓男子當下對吳咆哮不停，吳男欲報警處理但侯姓男子急著欲離開現場，吳為阻止對方離開才拔取對方機車鑰匙，並放置在機車前車籃內並拿球棒遏阻侯離開，但最後仍讓對方離去未動手打人。
警方呼籲民眾，遇有行車糾紛等情事，請打110報警處理，勿動用私刑處理，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言