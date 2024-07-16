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影／台中麻將館藏電影院非法營業 警又抓到祭斷水斷電

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓業者在親親戲院的二樓，租賃場所經營麻將館，涉嫌聚眾賭博，今年5月間被警方查獲，劉與員工、賭客等12人被依賭博罪送辦，市府勒令劉休業，轄區警方近日前往複查，發現劉在休業期間，仍持續營業，因此通報市府後，對該麻將館祭出斷水斷電處分，也將報請市府對其做出撤銷營業登記、勒令停業的處分。

經查，劉姓業者（27歲）在北區親親戲院的二樓經營桌遊館，領有營業執照，不過劉掛羊頭賣狗肉，實際上經營麻將館，擺放10桌電動麻將桌供賭客聚賭，以玩1分鐘收費1.5元、不計時300元等方式向每位賭客收費牟利，若賭客人數不足，店家還會協助幫「湊桌」，且無限量提供飲品、礦泉水，因此吸引不少賭客前往消費。

第二警分局育才所獲報後，在今年5月9日持搜索票前往查緝，當場查獲賴姓店員及林姓賭客等12名，起獲賭資、籌碼及麻將等證物，並通知劉姓業者到案說明，詢後依賭博罪嫌將負責人、店員及10餘名賭客移送法辦，並一併查報給市府主管機關，對違法業者實施裁罰及相關行政處分，市府要求劉休業。

不過警方在本月稽查時，又發現劉不顧休業禁令，持續違法營業，9日上午二分局與經發局、台水、台電等單位前往聯合稽查，對該違法營業的業者，祭出斷水斷電等處分。

第二警分局長周俊銘說，將持續掃蕩不法行為，針對轄區內易滋生犯罪之處所進行清查，不容許業者鑽法律漏洞，以合法掩飾非法，希望業者能確實遵守法律規範。

台中市劉姓業者違法經營麻將館聚賭，警方近日發現劉又違法營業，祭出斷水斷電處分。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓業者違法經營麻將館聚賭，警方近日發現劉又違法營業，祭出斷水斷電處分。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓業者違法經營麻將館聚賭，警方近日發現劉又違法營業，祭出斷水斷電處分。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓業者違法經營麻將館聚賭，警方近日發現劉又違法營業，祭出斷水斷電處分。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓業者違法經營麻將館聚賭，劉提供免費飲料，吸引賭客上門。記者陳宏睿／翻攝
台中市劉姓業者違法經營麻將館聚賭，劉提供免費飲料，吸引賭客上門。記者陳宏睿／翻攝

店員 賭博 麻將

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