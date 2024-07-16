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用防詐騙宣導紙袋裝現金降戒心 彰警逮詐團車手

中央社／ 彰化16日電

彰化埤頭鄉詹姓民眾投資虛擬貨幣遭騙新台幣逾百萬元，近日趁面交配合警方合作，用警方提供的郵局防詐騙宣導紙袋裝現金，降低詐團戒心，當場逮獲鄧姓車手並移送偵辦。

彰化縣警察局北斗分局今天發布新聞稿，詹姓民眾稱5月在網路看見一則應徵廣告，點擊進入後，有人私訊他賺錢妙方，並介紹虛擬貨幣使用方法及投資平台，同時提供假幣商LINE聯絡方式。

詹姓民眾陸續交付共117萬元給假冒理財專員的詐騙車手，之後察覺有異於本月向中和派出所報案。詹姓民眾近日又接獲詐騙集團來訊，假裝答應再儲值30萬投資，雙方約在超商面交。

中和派出所長陳冠霖得知後，要求詹姓民眾配合警方擬訂逮捕計畫，並提供印有防詐騙宣導的郵局紙袋，讓詹姓民眾裝入鈔票，佯裝剛領完錢即前往面交，試圖降低對方戒心，同時也希望車手看到宣導文字能趁早回頭。

警方在面交地點當場查獲46歲鄧姓車手，並查扣30萬元現金及點鈔機等相關證物，全案依詐欺及洗錢防制法移請台灣彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局長黄世德表示，民眾應留意詐騙集團以「高獲利低風險、穩賺不賠」等獲利詐騙話術，以防遭受詐騙損失財物。

虛擬貨幣 詐騙集團 車手

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