往死裡打？他慘遭「金屬板凳狂毆」頭破血流 電子廠施暴者遭解雇

苗栗某電子廠2名員工在無塵室作業時口角，其中1人拿起金屬板凳狂毆同事，遭毆者當場頭破血流。圖／取自爆料公社

苗栗某電子廠2名員工在無塵室作業時口角，其中1人拿起金屬板凳狂毆同事，遭毆者當場頭破血流，所幸其他員工及時發現制止。該公司今天表示，對於施暴者予以解雇。

網友透過臉書社團「爆料公社」分享事發當時影片，2名身穿無塵衣員工在廠內疑因工作細故先發生口角爭論，接著其中1人拿起身旁金屬板凳，猛力往對方上半身及頭部狠砸7下，過程中有另名員工發現，連忙制止，但遭毆打員工頭部已血流如注。

警方表示，事件發生於苗栗縣竹南鎮某電子廠，昨天凌晨近5時許接獲報案，抵達廠區經廠方解釋，2名員工單純肢體衝突；受傷員工由消防局救護車協助送醫，因頭部撕裂傷、左手腫痛、擦傷，分別縫合多針後返家休養。

該公司今天回應媒體詢問指出，2名當事人因工作發生口角，其中動手的員工一時情緒失控對同事施暴，因情節嚴重，依勞基法第12條予以解雇；對於遭毆打員工，公司也前往家訪慰問，至於該員工是否提告尚在考慮中。