萬華今年已發生11件死亡車禍 西門町有5件…警加強「移動測速」

西門町是北市重要商業活動地區，周邊道路交通車流量十分龐大，北市萬華警方發現，今年迄今中華路一段已發生31件交通事故，造成2人死亡、11受傷，有鑒於車禍事故10次車禍9次快，警方將針對中華路一段加強移動式測速照相，呼籲用路人多注意行車安全。

萬華警方指出，暑假期間出遊逛街人潮湧現西門町地區，但萬華區今年迄今已發生11件A1事故，其中5件發生在西門町，肇事車種以機車3件最多，大貨車1件、汽車1件居次。

萬華警方分析，車禍原因以未注意車前狀況及超速為主，肇事熱區則在中華路一段，經統計，今年迄今中華路一段已發生交通事故31件，造成2人死亡、11人受傷。