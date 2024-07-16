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萬華今年已發生11件死亡車禍 西門町有5件…警加強「移動測速」
西門町是北市重要商業活動地區，周邊道路交通車流量十分龐大，北市萬華警方發現，今年迄今中華路一段已發生31件交通事故，造成2人死亡、11受傷，有鑒於車禍事故10次車禍9次快，警方將針對中華路一段加強移動式測速照相，呼籲用路人多注意行車安全。
萬華警方指出，暑假期間出遊逛街人潮湧現西門町地區，但萬華區今年迄今已發生11件A1事故，其中5件發生在西門町，肇事車種以機車3件最多，大貨車1件、汽車1件居次。
萬華警方分析，車禍原因以未注意車前狀況及超速為主，肇事熱區則在中華路一段，經統計，今年迄今中華路一段已發生交通事故31件，造成2人死亡、11人受傷。
萬華警方說，因應轄區特性，已針對超速、酒後駕車加強執法，統計今年1月1日至7月12日，取締超速9180件、取締酒後駕車362件；為了加強道路安全，針對肇事熱區中華路一段設立移動式測速照相，統計6月15日至7月15日，共有1774件，呼籲民眾勿酒駕、勿超速，並確實遵守交通規則。
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