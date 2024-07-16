商人被詐千萬還邀友投入被罵醒 嘉檢起訴16車手

嘉義市黃姓商人去年7月間陷入網路詐欺集團圈套，面交現金供股票代操，邀友投資卻被罵，才驚覺1個月已被騙逾千萬元，警方據報陸續逮捕16名詐團車手移送，嘉檢依法起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，黃姓商人開店作生意，去年6月間透過Line通訊軟體、臉書（Facebook）等方式加入股票投資群組，誤信股票代操可獲取暴利，且為群組中虛偽的獲利假象所誘騙，而陷入詐欺集團的面交現金股票代操圈套。

黃姓商人去年7月12日至同年8月16日，面交現金6次、計有新台幣1030萬元，地點均選擇在嘉義市中山路及民權路的超商，詐欺集團取款車手均為不同人，面交金額最大一筆為400萬元，還演變成車手集團黑吃黑。

檢方表示，黃姓商人透過虛偽的帳戶交易，自認已賺到數倍金錢，還想找好朋友一起投資賺錢，結果其好友一聽就得知是詐欺集團手法，黃姓商人聯繫詐團想獲利了結，但不僅被踢出群組，且都無法聯繫相關人士，驚覺被詐騙並報警。

檢方指出，黃姓商人面交現金地點周邊都有監視器，警方調閱監視器書面，發現面交時，除了車手外，還有人在附近監看車手，防止黑吃黑。車手交付偽造的某投顧公司現儲憑證收據，取信被害人，取款後都將現金藏放在嘉義高鐵站廁所，由詐團其他成員取款，製造警方查緝斷點。

嘉義市警察局第二分局釐清車手身分後，陸續逮捕住在高雄市的車手陳姓男子等16人；因詐團會將取款任務交付不同車手集團執行，這起案件去年8月16日取款金額達400萬元，就演變成車手黑吃黑，取款車手被其他集團駕車帶走，並到南部民宿躲藏、更換汽車及換裝，逃避其他車手集團尋找。

警方陸續將逮捕的16人移送法辦，嘉檢偵結，依詐欺、違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴。