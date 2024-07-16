公車司機未禮讓行人撞死8旬婦人 賠錢和解換緩刑

高雄80歲黃姓老婦人去年走在斑馬線上被公車撞上，黃女送醫搶救3天後不治，趙姓公車司機因左轉不禮讓行人，被依過失致死罪嫌送辦，法院審理時，趙男賠錢與黃女家屬達成和解，被法官依過失致人於死罪判徒刑6月、緩刑2年。

去年8月22日中午12點多，黃姓老婦人行經自強、七賢路口時，被左轉的趙男撞上，消防局派出救護車，協助將受傷的黃姓老婦人送往大同醫院治療，送醫急救後仍因傷重宣告不治。

警方調查，肇事趙男（59歲）沿自強一路北上車道行駛至七賢路口時，綠燈行駛過程，因左轉時未注意車前狀況，且未停讓對向行人穿越道上的黃嫗，不慎撞上釀禍，員警依規定測繪與對駕駛實施酒精測試，確認無酒駕情形。

雖無酒駕，但黃女喪命後，趙男仍被依過失致死罪嫌送辦，並由檢方提起公訴；高雄地院審理時，趙姓司機坦承犯行，並趕緊掏錢與家屬達成和解。