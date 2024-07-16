重機超跑車隊清晨闖進新中橫 居民不堪其擾信義警取締

大型重機及超跑車隊近來轉進信義鄉台21線新中橫公路，甚至清晨出發經玉山塔塔加鞍部前往阿里山車聚，沿途重踩油門的噪音，讓民眾不堪其擾，甚至說「超跑都在清晨，很囂張很囂張，很吵很吵，但這個時間點警察估計都還在睡覺。」信義分局長邱逸樵表示，將調整清晨取締時段，維護居民安寧的生活品質。

信義分局指出，信義鄉好山、好水、好空氣，台21線省道不但具備筆直的道路，更有新中橫公路的跑山環境，並在塔塔加接上台18線阿里山公路，是不少大型重機及超跑車隊最愛的路線之一，每逢假日就會出現車隊齊聚出遊，不但可能出現危險駕車行為，更可能因非法改裝車輛產生刺耳引擎及排氣管的高聲量，影響民眾居住安寧。

分局長邱逸樵說，信義分局上周末已編排警力8名，聯手環保局專職技術人員8名，在台21線信義加油站前執行聯合稽查，針對改裝排氣管發出噪音及行駛中高污染潛勢柴油車等進行攔檢稽查作業，共計舉發未繫安全帶、無照及改裝頭燈等交通違規7件；檢測噪音車輛10部，開罰4部、柴油車排煙檢測7部，開罰2部，均由環保局依相關規定裁罰並通知限期改善，直到符合標準為止。