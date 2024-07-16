開車失控翻覆他急救兩神像 不顧己傷將神明供奉在分隔島

高雄市三民區昨天發生翻車車禍，陳姓男子開旅休車載2尊神像，與同向轎車撞，失控撞上分隔島，導致轎車在車道上側翻。陳脫困下車，不急著看自己的傷勢，卻著急2尊神像，一下車就趕著「救神明」。車禍確實肇事原因由警方調查。

昨天下午5時25分，陳姓男子（39歲）開車經過高雄市三民區民族一路，在民族一路424巷口，與同向的李姓男子（52歲）駕駛的轎車發生碰撞，陳男的休旅車急右偏閃避，卻撞及快、慢車道分隔島，又擦撞同向中間車道李姓女子（64歲）的轎車，致他的轎車側翻車道上。