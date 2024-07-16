聽新聞
test
0:00 / 0:00
開車失控翻覆他急救兩神像 不顧己傷將神明供奉在分隔島
高雄市三民區昨天發生翻車車禍，陳姓男子開旅休車載2尊神像，與同向轎車撞，失控撞上分隔島，導致轎車在車道上側翻。陳脫困下車，不急著看自己的傷勢，卻著急2尊神像，一下車就趕著「救神明」。車禍確實肇事原因由警方調查。
昨天下午5時25分，陳姓男子（39歲）開車經過高雄市三民區民族一路，在民族一路424巷口，與同向的李姓男子（52歲）駕駛的轎車發生碰撞，陳男的休旅車急右偏閃避，卻撞及快、慢車道分隔島，又擦撞同向中間車道李姓女子（64歲）的轎車，致他的轎車側翻車道上。
陳姓男子自行脫困，一下車，就著急又開車門，原來後座載2尊神像，他擔心神像受損，趕緊「救神明」下車，將2尊神像暫供在分隔島上，直到警方到場，測繪車禍事故圖，吊正側翻的轎車離去。警方今天表示，經酒測，3名駕駛人都沒酒駕，初步研判陳男未保持安全距離肇禍，確實肇事原因待交通大隊釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言