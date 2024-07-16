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晴空匯10日地下室接地線燃燒冒煙 消防局曝：疑似漏電

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，當時起火的D棟地下室放置電纜線的配電盤，本月10日上午11時39分又因不明原因冒煙，引起多位議員關心。新竹市消防局長李世恭今天在議會專案報告時說明，經調查當天是接地線冒煙，疑似是有漏電狀況，後續會再追查。

新竹市議會今天針對晴空匯大樓火警，要求消防局與都發處進行消防與建築公安專案報告。由於晴空匯5月發生火警後，7月10日D棟地下室放置電纜線的配電盤，又再次因不明原因冒煙，引起各界和議員們關心。

市議員宋品瑩指出，7月10日晴空匯大樓又冒煙，希望消防局說明，同時很多社區大樓住戶也擔心，到底該不該設置充電樁，希望市府把關社區裝置充電樁安全，並有明確規範，減少社區疑慮。

市議員田雅芳也質疑，7月10日晴空匯管道間又再次冒煙，消防局要調查清楚，因為類似的大樓在新竹市非常多，消防若不合格需要改善，管委會都願意配合，希望相關單位提出方案給各大樓管委會執行。

李世恭說明，7月10日是D棟地下室接地線燒起來，由於A、B、C、D棟公設用電，都是從D棟接出去的，因此研判A、B、C棟部分有漏電，沒辦法把電透過接地線傳導出去，應該是有漏電的狀況，當天也請電機廠商把電源切斷，後續會再追查原因，但確實是接電線冒煙燃燒。

另外關於充電樁安全，都發處副處長蘇文彬表示，不管充電樁是用能源管理系統（EMS）或是每戶表後自行接線，台電都很明確表示會進行把關和負載容量檢查確認，比如說，大樓申請電動樁為表後接線，經台電計算完後，負載容量只有21部，第22部就不會同意申請。

市議員宋品瑩指出，7月10日晴空匯大樓又冒煙，希望消防局說明，同時很多社區大樓住戶也擔心，到底該不該設置充電樁。記者黃羿馨／攝影
市議員宋品瑩指出，7月10日晴空匯大樓又冒煙，希望消防局說明，同時很多社區大樓住戶也擔心，到底該不該設置充電樁。記者黃羿馨／攝影
新竹市消防局長李世恭說明，7月10日是D棟地下室接地線燒起來，由於A、B、C、D棟公設用電，都是從D棟接出去的，因此研判A、B、C棟部分有漏電。記者黃羿馨／攝影
新竹市消防局長李世恭說明，7月10日是D棟地下室接地線燒起來，由於A、B、C、D棟公設用電，都是從D棟接出去的，因此研判A、B、C棟部分有漏電。記者黃羿馨／攝影
關於充電樁安全，新竹市都發處副處長蘇文彬表示，不管充電樁是用能源管理系統（EMS）或是每戶表後自行接線，台電都很明確表示會進行把關和負載容量檢查確認。記者黃羿馨／攝影
關於充電樁安全，新竹市都發處副處長蘇文彬表示，不管充電樁是用能源管理系統（EMS）或是每戶表後自行接線，台電都很明確表示會進行把關和負載容量檢查確認。記者黃羿馨／攝影
市議員田雅芳質疑，7月10日晴空匯管道間又再次冒煙，消防局要調查清楚，因為類似的大樓在新竹市非常多。記者黃羿馨／攝影
市議員田雅芳質疑，7月10日晴空匯管道間又再次冒煙，消防局要調查清楚，因為類似的大樓在新竹市非常多。記者黃羿馨／攝影

新竹 晴空匯 議員

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