看他好欺負！八德臨時工遭室友虐打致死 3室友羈押禁見

桃園市八德區又發生臨時工遭虐死事件！1名罹有身心障礙的詹姓臨時工平日住在八德區的職務宿舍內，卻因行動、反應較為緩慢遭同宿舍的龔姓等3名室友凌虐毆打，今年2月間疑遭受虐後，身體不適，爬樓梯時意外摔傷，送醫不治，當時宿舍報警時，一干人等謊稱是意外，但桃園地檢署法醫相驗遺體時，發現詹男身上有多處陳舊傷痕，經蒐證後將龔男等逮捕，並向桃園地院聲請收押禁見獲准。

據調查，39歲詹姓男子與42歲龔姓男子等3人同為臨時工，平日住在八德區的職務宿舍還是同房室友或隔壁鄰居，詹男今年2月間某日走樓梯時，無故摔下送醫不治，同房室友等人趕緊報警，並供稱全是「意外｣，外勤檢察官率法醫相驗詹男遺體時，發現他除了四肢外，身上也有大大小小瘀青的舊傷痕，懷疑是遭人毆打致死，於是展開調查。

檢警調查，發現詹男罹有身心障礙，經常遭龔姓、陳姓及宗姓等同宿舍的室友或鄰居霸凌，看他不爽就拳腳相向，連龔等人的邱姓女友人在眾人凌虐詹男時參一腳，今年2月某日詹男因此跌落樓梯死亡。

據悉，龔男等見詹男送醫不治，趕緊丟棄監視器滅證，並報警聲稱全是意外，八德警方到場發現原有的監視器竟然消失，懷疑事情不單純，且法醫相驗時，除了發現詹男有大量外傷外，內臟破裂，導致出血性休克亡，檢警根據事證確認並非意外而是他殺。