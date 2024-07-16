謝國樑將訪警政署長爭取被撞死警因公殉職 民間擬募款

基隆分駐所今年2月簡姓男子開小貨車衝撞，造成蘇姓警員身亡，傳出銓敘部審定蘇非奮勇執行任務以致死亡，認為是因公死亡，非因公殉職，但警政署表示仍未定案。基隆市長謝國樑今天表示，將拜會警政署長爭取以因公殉職撫卹，民間也擬幫忙募款。

市長謝國樑今天在義警大隊長鄭錦洲、警察志工大隊第一中隊長游麗娟等人陪同下，表達力挺員警立場，並強調若無法給予殉職員警有效的撫卹，不排除以民間募款方式為蘇姓警員爭取公道。

謝國樑說，八堵分駐所蘇姓警員在值勤時遭到車輛撞擊不幸身亡，對於目前尚無法被認定為因公殉職，他感到非常難過，希望在下周能夠親自拜會警政署長，針對第一線警員執勤的風險以及挑戰進行討論，雖然目前全案尚未底定，除了感謝警政署跟銓敘部都在積極推動，市政府也希望能夠推一把，讓家屬在痛失家人的時候，不要再受到二次傷害。

謝國樑指出，這次義警大隊及警察志工大隊等團體都站出來，就是要表達跟市政府一樣力挺員警的立場，萬一警政署真的有困難，無法給予殉職員警有效的撫卹，不排除由民間進行募款，大家都殷切期盼能夠為蘇姓警員爭取公道，並且聲援家屬，希望能夠爭取到因公殉職的撫卹條件。