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侯友宜：暑假期間 全力阻止青少年淪犯罪車手

中央社／ 新北16日電

新北市長侯友宜今天說，全國越來越多青少年當詐騙車手，這是犯罪根源，因此暑假除了青春專案，教育局與警察局少年隊都要保護、教育青少年不要淪為車手。

侯友宜今天出席治安會報。新北市府警察局長廖訓誠表示，今年上半年偵破詐欺集團共128件、1321人，較去年同期查獲增加12件207人；攔阻民眾被害件數710件，攔阻被害款項達新台幣5億1437萬餘元，較去年同期增加1億3214萬餘元，但詐欺仍是刑案發生數最多案件，仍需要各分局共同努力查緝。

廖訓誠說，因應學校結業式及暑假開始，警察局首日就執行青春專案稽查行動，各分局持續積極查緝犯罪集團吸收少年從事詐騙或加入黑幫組織，並向上溯源，以確保青少年安全。

侯友宜時致詞說，這段時間新北市警察抓了很多詐騙集團，攔阻金額很高，但問題仍很嚴重，全國有越來越多青少年當車手，一旦加入後受幫派影響，緊接而來就是吸毒、暴力與槍枝，這是犯罪最基礎根源，一定要全力破獲，因此暑假期間除了青春專案，也會特別請教育單位與警察局少年隊全力以赴，保護、教育青少年不要淪為車手。

侯友宜說，這段時間全國有幾件槍擊案，雖然未必在新北，仍要隨時警惕、追查槍枝來源，槍枝只能越來越少，不能越來越多，刑大偵查警員更要將不法歹徒繩之以法。

此外，侯友宜表示，三重警分局黃姓警員在執勤被毒駕男子撞死，讓他相當痛心，在醫院看到黃員孩子還小、太太年輕，且是警察世家，能感同身受。未來照顧遺眷，警察局要跟中央不斷溝通，對家眷從優撫卹，大家依然要堅守崗位、捍衛治安，抓出毒品源頭，希望悲劇不要再發生。

警察

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