快訊

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原真相

救災護遺體讓死者尊嚴走完人生 消防小隊長王世航獲頒楷模

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市消防局右昌分隊小隊長王世航遇騎士自撞車禍，見騎士夾在機車與電桿縫隙，儘管騎士後死亡，仍小心翼翼，保住騎士完整身體，讓騎士有尊嚴的走完人生。事後騎士父親送加菜金，他婉拒好意，獲高雄市政府頒發「廉潔楷模」。

王世航是警專13期畢業，在高雄市消防局左營、路竹、彌陀分隊服務，去年調右昌分隊小隊長，已服務27年。

2022年4月間，王世航在彌陀分隊任小隊長期間，1名機車騎士在彌陀區中華路與中正東路發生車禍，自撞路旁電桿，王世航帶隊到場搶救，發現騎士身體不巧就卡在機車和電桿之間，已明顯無生命跡象。王世航見狀，認為若硬拉騎士身體，可能造成遺體受損，指揮隊員小心翼翼，破壞機車，順利將騎士救出狹窄的縫隙，保存騎士完整身體。

騎士的父親在彰化擔任義消，也知道這場救難的困難，頻感激王世航與隊員們正確判斷、盡心盡力，才讓兒子「有尊嚴的走完人生路程」，事後赴分隊提供加菜金，當下被王世航婉拒。

4個月後，王世航又在彌陀漯底山，救出爬山體力不支的遊客，遊客也送去禮盒，仍被王世航婉謝。王世航認為，提供民眾實際需要的協助，才是消防工作最大的意義。

高雄市消防局表示，王世航除了多次救難行動，廉潔自持，而且多次在廣播電台宣導用電、用火安全知識及法治觀念，並利用專業協助修復辦公廳舍水電問題，節省公帑，廉、能服務，才當選高雄市廉潔楷模，6月獲得頒獎。

高雄市消防局右昌分隊小隊長王世航（右）獲頒廉潔楷模。圖／高雄市消防局提供
高雄市消防局右昌分隊小隊長王世航（右）獲頒廉潔楷模。圖／高雄市消防局提供

人生 自撞 高雄市

延伸閱讀

公私協力 2050淨零建築跨領域交流會高雄登場

建築物頂樓增設太陽光電板 消防員：消防指引仍不足

桃園大溪窄巷多！民間捐小型水箱消防車提升救災靈活度

洞庭湖決提…逾92%團洲垸淹水裡 中共中組部要求領導幹部扛起防汛政治責任

相關新聞

看他好欺負！八德臨時工遭室友虐打致死 3室友羈押禁見

桃園市八德區又發生臨時工遭虐死事件！1名罹有身心障礙的詹姓臨時工平日住在八德區的職務宿舍內，卻因行動、反應較為緩慢遭同宿...

謝國樑將訪警政署長爭取被撞死警因公殉職 民間擬募款

基隆分駐所今年2月簡姓男子開小貨車衝撞，造成蘇姓警員身亡，傳出銓敘部審定蘇非奮勇執行任務以致死亡，認為是因公死亡，非因公...

「移民署副署長」被車撞？竟是假冒慣犯…呂秀蓮也受害

方姓男子今天凌晨酒醉，闖紅燈過馬路，被一輛綠燈直行的汽車撞上，當場意識不清送醫，令人驚訝的是，方男穿著「移民署」的背心，...

救災護遺體讓死者尊嚴走完人生 消防小隊長王世航獲頒楷模

高雄市消防局右昌分隊小隊長王世航遇騎士自撞車禍，見騎士夾在機車與電桿縫隙，儘管騎士後死亡，仍小心翼翼，保住騎士完整身體，...

運輸公司欠繳通行費39萬元 屏東執行分署一出手立馬繳清

屏東有間運輸公司從2022年起陸續欠繳ETC通行費高達950筆，合計39萬餘元，被高公局列在全國國道通行費欠繳大戶排行榜...

「假副署長」在外招搖撞騙 移民署不忍了：冒充公務員最重判3年

方姓男子過去曾假冒前副總統呂秀蓮辦公室人員，在外招搖撞騙，今天凌晨又穿著印有「移民署副署長」的背心現身萬華，方男酒後闖紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。