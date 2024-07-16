救災護遺體讓死者尊嚴走完人生 消防小隊長王世航獲頒楷模

高雄市消防局右昌分隊小隊長王世航遇騎士自撞車禍，見騎士夾在機車與電桿縫隙，儘管騎士後死亡，仍小心翼翼，保住騎士完整身體，讓騎士有尊嚴的走完人生。事後騎士父親送加菜金，他婉拒好意，獲高雄市政府頒發「廉潔楷模」。

王世航是警專13期畢業，在高雄市消防局左營、路竹、彌陀分隊服務，去年調右昌分隊小隊長，已服務27年。

2022年4月間，王世航在彌陀分隊任小隊長期間，1名機車騎士在彌陀區中華路與中正東路發生車禍，自撞路旁電桿，王世航帶隊到場搶救，發現騎士身體不巧就卡在機車和電桿之間，已明顯無生命跡象。王世航見狀，認為若硬拉騎士身體，可能造成遺體受損，指揮隊員小心翼翼，破壞機車，順利將騎士救出狹窄的縫隙，保存騎士完整身體。

騎士的父親在彰化擔任義消，也知道這場救難的困難，頻感激王世航與隊員們正確判斷、盡心盡力，才讓兒子「有尊嚴的走完人生路程」，事後赴分隊提供加菜金，當下被王世航婉拒。

4個月後，王世航又在彌陀漯底山，救出爬山體力不支的遊客，遊客也送去禮盒，仍被王世航婉謝。王世航認為，提供民眾實際需要的協助，才是消防工作最大的意義。