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稽查存有危險物製造業 新北26公司違規585次多為未設置防暴裝置

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

近年電動車正夯，鋰電池製造業成興盛產業，不過國內外鋰電池火警頻傳，又滅火不易，去年更發生屏東明揚慘案，新北市勞檢處針對這類新興製造業與製程會使用危險管制物品工廠展開專案稽查，上半年稽查新北248家業者中，雖違規僅26家，但違規法條一算高達585項次，多是危險物品儲放區未設置防暴裝置等，除了勒令停工，也由專家學者輔導團進場輔導，沒有改善不得復工，以確保勞工與救火人員安全。

南韓鋰電池釀二十餘人死亡事件餘悸猶存，早年桃園敬鵬公司火警，去年屏東明揚公司在製程中C40-P架橋劑違規存放數量高達3000公斤，遠超過存放管制量100公斤的30倍，且存放環境不佳，導致化學反應蓄熱溫度不斷升高，引發爆炸起火，釀成10死，其中有多名消防人員罹難，也讓各縣市政府繃緊神經。

新北市目前針對高危險製造業，建置新北產業風險特性要因地圖，目前已有2萬139家事業單位納入，其中高風險360家、次風險4373家、一般風險1萬5406家，透過雲端架接消防局各分隊資料，列管串接液化石油氣、鍊鋁鑄造業、鋰電池製造業、火災爆炸物存放名冊。

新北市今年針對這些危險製造業展開強化專案稽查，上半年共調查了248家，其中有26家業者違反相關消防與職業安全法規，但細數業者違反法條，竟高達585項次，全部都遭到勒令停工，沒有改善就無法復工。

新北市勞檢處製造業科長詹志民表示，新北市每年都會展開特殊行業專案稽查，近年電動車產業興盛，鋰電池製造業非常興盛，加上敬鵬、明揚事件，今年全面針對這類新興製造業或是製程會使用危險物品強化查緝。

違規廠家大多是危險物品存放區沒有設置防暴，只要違規都勞檢處都會馬上要求勒令停工，直到改善完成才能復工；市府也邀集專家學者等組成輔導團，引入民間資源協助製造業改善工作環境與安全。

詹志民說，新北市從2019年開始，也提供50人以下業者補助，改善工廠環境，截至目前已補助269件，金額雖然約1182萬元左右不是全額，但企業也相對拿出2372萬元投入改善廠區，希望「拋磚引玉」，保障勞工，也能避免再度發生相關災害。

新北市勞檢處針對新興製造業與製程會使用危險管制物品工廠展開專案稽查。圖／新北市勞檢處提供
新北市勞檢處針對新興製造業與製程會使用危險管制物品工廠展開專案稽查。圖／新北市勞檢處提供
新北市勞檢處針對新興製造業與製程會使用危險管制物品工廠展開專案稽查。圖／新北市勞檢處提供
新北市勞檢處針對新興製造業與製程會使用危險管制物品工廠展開專案稽查。圖／新北市勞檢處提供

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