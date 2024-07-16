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「移民署副署長」被車撞？竟是假冒慣犯…呂秀蓮也受害

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

方姓男子今天凌晨酒醉，闖紅燈過馬路，被一輛綠燈直行的汽車撞上，當場意識不清送醫，令人驚訝的是，方男穿著「移民署」的背心，甚至官銜上寫「副署長」，員警以為撞到高官，經查證他根本不是移民署人員，警方待他清醒後，將依刑法妨害秩序罪移送法辦。

萬華警方今天凌晨1點18分獲報，和平西路三段與梧州街口有車禍趕抵，現場是汽車撞行人，汽車駕駛黃姓男子（49歲）供稱，行人闖紅燈過馬路，剎車不及就撞上了，汽車擋風玻璃碎裂，而傷者方男（59歲）有濃厚酒氣，頭部、手腳受傷，但陷入昏迷無意識，緊急協助送醫。

警方一看大驚，方男竟穿著印有「移民署」字樣的黑色背心，身前還印有「副署長」官銜，以為是有特殊身分，急忙聯繫移民署，所幸經確認後並無此人，已排除他移民署的身分。

警方指出，方男穿著「移民署」字樣的背心，已經涉犯刑法妨害秩序第159條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜者」，由於他目前仍昏迷未醒，將待他清醒後偵詢，移送法辦。

據了解，這不是方男第一次冒用假身分，過去他多次假冒前副總統呂秀蓮辦公室人員，在外招搖撞騙，呂秀蓮氣的二度在臉書發文稱「接獲民眾反映，有位方先生謊稱是我辦公室同仁，其實早在2018年我的辦公室便已澄清此為子虛烏有的事，我的辦公室並沒有這位方先生，請各位朋友多加注意，切勿上當。」

由於萬華地區有不少茶室、按摩店，也有不少外籍移工在此，有萬華知情人士透露，他假冒移民署副署長名義在萬華招搖撞騙，甚至以此官職嚇唬茶室的員工以及陪酒女公關，對此，萬華警方指出，過去未曾接獲相關報案，但這次公然冒用公務員服飾罪證確鑿，將依法究辦。

方姓男子今天凌晨酒醉過馬路闖紅燈，被一輛汽車撞上，昏迷不醒，撞擊力道大，汽車擋風玻璃碎裂。記者翁至成／翻攝
方姓男子今天凌晨酒醉過馬路闖紅燈，被一輛汽車撞上，昏迷不醒，撞擊力道大，汽車擋風玻璃碎裂。記者翁至成／翻攝
萬華今天凌晨發生汽車撞行人車禍，一名穿有「移民署副署長」字樣背心的男子，闖紅燈過馬路遭撞擊陷入昏迷，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，所幸經查證他根本不是移民署人員。記者翁至成／翻攝
萬華今天凌晨發生汽車撞行人車禍，一名穿有「移民署副署長」字樣背心的男子，闖紅燈過馬路遭撞擊陷入昏迷，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，所幸經查證他根本不是移民署人員。記者翁至成／翻攝
萬華今天凌晨發生汽車撞行人車禍，一名穿有「移民署副署長」字樣背心的男子，闖紅燈過馬路遭撞擊陷入昏迷，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，所幸經查證他根本不是移民署人員。記者翁至成／翻攝
萬華今天凌晨發生汽車撞行人車禍，一名穿有「移民署副署長」字樣背心的男子，闖紅燈過馬路遭撞擊陷入昏迷，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，所幸經查證他根本不是移民署人員。記者翁至成／翻攝
方姓男子今天凌晨酒醉過馬路闖紅燈，被一輛汽車撞上，昏迷不醒，撞擊力道大，汽車擋風玻璃碎裂。記者翁至成／翻攝
方姓男子今天凌晨酒醉過馬路闖紅燈，被一輛汽車撞上，昏迷不醒，撞擊力道大，汽車擋風玻璃碎裂。記者翁至成／翻攝

移民署 辦公室

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