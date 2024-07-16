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可不可女店員吐口水攪珍珠製作手搖飲 竹市衛生局：要對店家查核

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

知名連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」驚爆食安事件，一名新竹關埔分店女店員因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠。「加料口水手搖飲」噁心畫面曝光後，引起網友一片撻伐，可不可總公司優先發表「終止加盟合作關係」聲明。新竹市衛生局也表示，將進行查核，若屆期未改正，將予裁處6萬元以上罰鍰。

案件發生在7月14日晚間9點30分，可不可新竹關埔分店2名女店員不滿客人在打烊前「壓線」點單，其中一人竟用吐口水「加料」，再徒手攪弄寒天，由另一名同事拍下全程PO網，該名網友上傳影片還打上文字表示「這位客人真幸運 喝到xxx美女手抓飲料 我x拎娘打烊前定的都去死」，後續隨著噁心畫面曝光後，立刻在網路上引起眾怒。

事後疑似是暗自替客人「加料」的女員工也在Threads發文，「我是影片的人，很抱歉做出這種事情來，導致可不可店家暫停營業，公司也已對我們進行處分，不管是拍影片的還是影片本人，我們都也已經受罰了，很抱歉造成今天觀感不佳和食安問題，初心只當作好玩錄個影片發限動，沒想到引起這麼大的騷動，很抱歉...」

由於事件引起網友撻伐關注，可不可總公司優先發表「終止加盟合作關係」聲明，聲明中也表示，此事件已嚴重影響可不可熟成紅茶之品牌商譽，因「新竹關埔店(宸新商行)」嚴重違反加盟合約條款，即刻起「宸新商行」將勒令停業並永久終止加盟合作關係。同時品牌將與消費者站在同一陣線，也將追究所有法律責任。

新竹市衛生局也表示，將派員依食品良好衛生規範準則進行查核，倘有不符規定之處，依食品安全衛生管理法第44條規定，命業者限期改正，屆期未改正，後續將予裁處6萬元以上 罰鍰，以維護民眾之食用安全與權益。

知名連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」驚爆食安事件，一名新竹關埔分店女店員因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠。圖／取自社群Threads
知名連鎖手搖飲店「可不可熟成紅茶」驚爆食安事件，一名新竹關埔分店女店員因不滿客人快打烊時點餐，竟在手上吐口水，再徒手攪拌白玉珍珠。圖／取自社群Threads

影片 新竹 衛生局

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