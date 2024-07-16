周歲女童發燒無呼吸 員警接力連趕兩家醫院急救回一命
昨天下午一對林姓夫妻慌忙跑進台南永康警分局大灣派出所，喊著1歲半女兒「發高燒、翻白眼、沒呼吸」。因事態緊急，派出所備勤警員黃俊嘉為把握女童黃金救援時間，立即騎警用機車協助開道直奔最近的永康榮民醫院，不料榮民醫院沒有小兒科，趕來支援的陳健彬、葉光庭駕駛巡邏車再改送到東區新樓醫院即時解救女童一命，家屬非常感謝，
永康分局表示，大灣派出所值班員警深怕警用機車不易開道，同時間也通報線上巡邏員警陳健彬、葉光庭駕駛巡邏車前往協助。在林姓夫妻及女童抵達榮民醫院後，才知道榮民醫院沒有小兒科。因為實在緊急，決定不等救護車到場，陳、葉2員駕駛巡邏車接力護送至東區新樓醫院，女童到院後立即由醫師緊急救護，治療後病情好轉穩定。
警方表示，家屬對於多名員警接力開道與護送，讓女童能及時獲救深表感謝，否則後果恐怕難以想像。
永康分局分局長邱顯良表示，員警視民如親的救援行動足為表率；另外提醒民眾若遇有身體不適需緊急救護，應立即撥打電話向119救護人員尋求協助，可能更能夠掌握黃金救護時間，提升救護成效。
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