宜蘭學生環島航行彰化上演驚魂記 船隻退潮擱淺海巡隊急救援

宜蘭岳明國中小學生小帆手串連全台濱海與離島36所中小學進行28天接力環島航行，不過傳出昨天帆船欲航入彰化縣崙尾灣漁港時，因適逢退潮而擱淺，造成船舶傾斜，海巡署艦隊分署第三海巡隊即進行接駁救援，最後有驚無險繼續航程。

海巡署艦隊分署第三（台中）海巡隊表示，宜蘭縣一所學校辦理帆船跳島環台活動，14日航經中部海域，海巡署艦隊分署第三（台中）海巡隊即調派線上巡防艇在旁戒護，昨天清晨7時船隊進入彰化崙尾灣漁港進行補給時，因當時適逢退潮，其中「光腳號」帆船擱淺於彰化崙尾灣漁港航道上，擱淺帆船傾斜，恐有航安顧慮，為確保帆船上人員安全，PP-10080艇立即施放救難小艇前往救援，於昨天上午10時將人員全數安全接駁離開擱淺船，再接駁至另一艘「阿莫號」帆船，由「阿莫號」繼續帆船跳島環台活動。

岳明國中小師生從「光腳號」脫困後，昨天也按既定行程與彰化縣芳苑鄉草湖國中、芳苑國小師生會合，出海繞行參觀彰化外海離岸風場並進行海水檢測採集等海洋科學教育。

而擱淺帆船「光腳號」昨天下午4時自行脫困，繼續前往澎湖馬公接續行程，並由PP-10035艇持續戒護。