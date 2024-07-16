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宜蘭帆船環台擱淺彰化漁港航道 海巡救援虛驚

中央社／ 台中16日電

宜蘭一所學校辦理帆船跳島環台活動，20多人搭乘2艘船，15日遇上退潮，其中1艘擱淺彰化崙尾灣漁港航道上，台中海巡隊巡防艇釋放小艇，將人員安全接駁至另艘帆船，繼續行程

海巡署艦隊分署台中海巡隊今天發布新聞稿，宜蘭縣一所學校辦理帆船跳島環台活動，14日航經中部海域，台中海巡隊調派線上巡防艇在旁戒護。

15日清晨，船隊進入彰化崙尾灣漁港進行補給時，適逢退潮，其中1艘帆船擱淺彰化崙尾灣漁港航道上，擱淺帆船傾斜，恐有航安顧慮；為確保帆船上人員安全，台中海巡隊巡防艇施放救難小艇前往救援。

15日上午10時許，將人員全數安全接駁離開擱淺船，再接駁至另1艘帆船，繼續本次帆船跳島環台活動；下午16時，擱淺帆船自行脫困，將前往澎湖馬公接續行程。

彰化 海巡署 行程

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