宜蘭帆船環台擱淺彰化漁港航道 海巡救援虛驚
宜蘭一所學校辦理帆船跳島環台活動，20多人搭乘2艘船，15日遇上退潮，其中1艘擱淺彰化崙尾灣漁港航道上，台中海巡隊巡防艇釋放小艇，將人員安全接駁至另艘帆船，繼續行程。
海巡署艦隊分署台中海巡隊今天發布新聞稿，宜蘭縣一所學校辦理帆船跳島環台活動，14日航經中部海域，台中海巡隊調派線上巡防艇在旁戒護。
15日清晨，船隊進入彰化崙尾灣漁港進行補給時，適逢退潮，其中1艘帆船擱淺彰化崙尾灣漁港航道上，擱淺帆船傾斜，恐有航安顧慮；為確保帆船上人員安全，台中海巡隊巡防艇施放救難小艇前往救援。
15日上午10時許，將人員全數安全接駁離開擱淺船，再接駁至另1艘帆船，繼續本次帆船跳島環台活動；下午16時，擱淺帆船自行脫困，將前往澎湖馬公接續行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言