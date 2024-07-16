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欠很大！偷完廣達CPU又偷台達電IC半導體晶片 工程師竊盜罪起訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市30歲林姓男子為解決債務問題，疑似在台達電子平鎮廠擔任工程師時，去年2至6月間9度潛回前東家廣達電腦冒簽前同事名進入治具室，得手923萬餘元的CPU及記憶體變賣，同年9至10月又趁值夜班時，3度行竊9980顆IC半導體晶片變賣，桃園地檢署偵結，將林依竊盜罪起訴。

起訴事實指出，林俊銘為台達電子工業公司平鎮廠的工程師，為了解決積欠的債務，分別於2023年9月5日、9月21日及10月17日晚間某時，利用值夜班、倉庫管理人員均已下班之際，侵入倉庫開啟台達電公司放置「IC半導體晶片｣的防潮櫃，分別竊取900至4000顆不等的「TMS320F28377DPTPT｣等5種型號、總計9980顆晶片，隨即放入個人包包內，下班後攜出，然後轉賣給不知情的徐姓男子，後因台達電清查發現短少，經內部調查發現是林男所為，報警提告。

檢警偵查時，林男坦承不諱，承認將偷得的5種型號9980顆IC半導體晶片以59萬3000元出售，對於台達電公司告訴代理人提供晶片遭竊數量明細為2萬1060顆予以否認；由於台達電倉庫內並無監視器，只在出入口拍到林男進出畫面，檢方認為告訴代理人指控林還偷了其餘的1萬1080顆晶片，並無其他客觀事證可證明短缺的晶片是林所為，這部分不予計入。

台達電子工業公司平鎮廠傳出遭自家林姓工程師偷走上萬顆IC半導體晶片變賣事件，所幸已逮到人徹查，桃園地檢署偵結，將林男依竊盜罪起訴。圖／翻攝自Google Map
台達電子工業公司平鎮廠傳出遭自家林姓工程師偷走上萬顆IC半導體晶片變賣事件，所幸已逮到人徹查，桃園地檢署偵結，將林男依竊盜罪起訴。圖／翻攝自Google Map

債務 半導體

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