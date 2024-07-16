欠很大！偷完廣達CPU又偷台達電IC半導體晶片 工程師竊盜罪起訴

新北市30歲林姓男子為解決債務問題，疑似在台達電子平鎮廠擔任工程師時，去年2至6月間9度潛回前東家廣達電腦冒簽前同事名進入治具室，得手923萬餘元的CPU及記憶體變賣，同年9至10月又趁值夜班時，3度行竊9980顆IC半導體晶片變賣，桃園地檢署偵結，將林依竊盜罪起訴。

起訴事實指出，林俊銘為台達電子工業公司平鎮廠的工程師，為了解決積欠的債務，分別於2023年9月5日、9月21日及10月17日晚間某時，利用值夜班、倉庫管理人員均已下班之際，侵入倉庫開啟台達電公司放置「IC半導體晶片｣的防潮櫃，分別竊取900至4000顆不等的「TMS320F28377DPTPT｣等5種型號、總計9980顆晶片，隨即放入個人包包內，下班後攜出，然後轉賣給不知情的徐姓男子，後因台達電清查發現短少，經內部調查發現是林男所為，報警提告。