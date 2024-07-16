買房還沒見到屋主就急匯200萬 警勸阻桃園6旬婦保住存款
桃園市大園區一名60歲楊姓婦人，日前透過朋友介紹向一名梁姓女子買房，雙方原本約定昨中午見面談論細節並交付定金，但梁女卻臨時有事無法到場，並請楊婦將定金先匯到指定帳戶，楊婦隨後到郵局打算匯款時，被行員察覺異狀，通報警方到場及時勸阻。
大園分局三菓派出所昨中午接獲轄內郵局通報，一名楊姓婦人欲臨櫃匯款新台幣200萬元，行員對她關懷提問，楊婦僅說是要付買房的費用，但對於細節卻說不清楚，行員擔心她遭到詐騙，於是請員警到場協助。
警方到場了解，楊婦日前在朋友的介紹下，得知梁女急需用錢要出售房屋，楊婦覺得金額合適便與對方相約見面討論買賣細節，並約定以現金交付定金，但見面前一刻對方卻突然告知臨時有事無法前往，請楊婦先將現金匯到指定帳戶，改天再商討細節及簽約。
楊婦對於要匯入的現金用途是定金、斡旋金或是部分房款說詞不一，且未曾與對方見面，雙方交易也沒有書面契約，員警擔心楊婦是遭到詐騙，便勸她暫緩匯款，等到與對方見面後再決定是否進行交易。後續員警考量楊婦帶著大量現金，於是護送她回家，並請家人多注意，令楊婦家人相當感謝。
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