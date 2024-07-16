影／三重又發生衝撞警車 警開2槍追緝到案

又有人在新北市三重駕車衝撞警車，員警連開2槍仍被脫逃。前科累累的35歲杜姓男子，前天凌晨駕車先在蘆洲區拒絕盤查逃逸，員警今天凌晨在三重找到他，被倒車衝撞，連開2槍又被逃到五股棄車，換搭3輛計程車一路逃亡，清晨6時許被警方逮捕。

有妨害自由、妨害秩序、槍砲、毒品等前科的杜姓男子，前天凌晨2時許在蘆洲區民族路違停拒絕盤查，飆車逃竄，警用機車追不到。員警鎖定車號擴大調閱監視器掌握動態，今天凌晨3時許追到三重區龍門路1號，杜男前後都被警用機車擋住去路，卻猛然倒車衝撞。