影／三重又發生衝撞警車 警開2槍追緝到案
又有人在新北市三重駕車衝撞警車，員警連開2槍仍被脫逃。前科累累的35歲杜姓男子，前天凌晨駕車先在蘆洲區拒絕盤查逃逸，員警今天凌晨在三重找到他，被倒車衝撞，連開2槍又被逃到五股棄車，換搭3輛計程車一路逃亡，清晨6時許被警方逮捕。
有妨害自由、妨害秩序、槍砲、毒品等前科的杜姓男子，前天凌晨2時許在蘆洲區民族路違停拒絕盤查，飆車逃竄，警用機車追不到。員警鎖定車號擴大調閱監視器掌握動態，今天凌晨3時許追到三重區龍門路1號，杜男前後都被警用機車擋住去路，卻猛然倒車衝撞。
員警朝車輪連開2槍，還是被加速逃逸。結果他開到五股工業區五權一路棄車，連續換搭3輛計程車溜回三重，四處找人接應逃亡。員警一路調監視器追查，今天清晨6時許在三重區河邊北街，把走路中的杜男壓制逮捕歸案，未查到違禁品，將依妨害公務、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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