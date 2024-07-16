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影／三重又發生衝撞警車 警開2槍追緝到案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

又有人在新北市三重駕車衝撞警車，員警連開2槍仍被脫逃。前科累累的35歲杜姓男子，前天凌晨駕車先在蘆洲區拒絕盤查逃逸，員警今天凌晨在三重找到他，被倒車衝撞，連開2槍又被逃到五股棄車，換搭3輛計程車一路逃亡，清晨6時許被警方逮捕。

有妨害自由、妨害秩序、槍砲、毒品等前科的杜姓男子，前天凌晨2時許在蘆洲區民族路違停拒絕盤查，飆車逃竄，警用機車追不到。員警鎖定車號擴大調閱監視器掌握動態，今天凌晨3時許追到三重區龍門路1號，杜男前後都被警用機車擋住去路，卻猛然倒車衝撞。

員警朝車輪連開2槍，還是被加速逃逸。結果他開到五股工業區五權一路棄車，連續換搭3輛計程車溜回三重，四處找人接應逃亡。員警一路調監視器追查，今天清晨6時許在三重區河邊北街，把走路中的杜男壓制逮捕歸案，未查到違禁品，將依妨害公務、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

杜姓男子在新北市三重駕車衝撞警車，員警連開2槍仍被脫逃。最後他棄車逃亡，3個多小時之後被逮捕，將依妨害公務、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
杜姓男子在新北市三重駕車衝撞警車，員警連開2槍仍被脫逃。最後他棄車逃亡，3個多小時之後被逮捕，將依妨害公務、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
又有人在新北市三重駕車衝撞警車，員警連開2槍仍被脫逃。最後他棄車逃亡，3個多小時之後被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝
又有人在新北市三重駕車衝撞警車，員警連開2槍仍被脫逃。最後他棄車逃亡，3個多小時之後被警方逮捕。記者林昭彰／翻攝

三重 計程車

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