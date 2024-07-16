萬華男穿「移民署」背心闖紅燈過馬路 遭車撞陷入昏迷
方姓男子今天凌晨疑似喝醉酒，闖紅燈過馬路，當場遭到一輛休旅車撞上，撞擊力道大，方男當場陷入昏迷，送醫救治至今仍未清醒，令人驚訝的是，方男當時穿著「移民署」的背心，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，但進一步查證，確認他根本不是移民署人員。
警方指出，今天凌晨1點18分獲報，萬華區和平西路三段與梧州街口有車禍趕抵，現場是汽車撞行人，汽車駕駛黃姓男子（49歲）供稱，行人突然闖紅燈，沒能反應就撞上了，由於傷者方男（59歲）頭部、手腳受傷，又陷入昏迷無法回應，協助緊急送醫。
警方一看大驚，方男竟穿著印有「移民署」字樣的黑色背心，以為是有特殊身分，急忙聯繫移民署詢問，所幸移民署確認後並無此人，目前已排除他移民署的身分。
警方調閱監視器畫面，發現方男事發前走路搖晃，疑似喝醉酒，行經路口時闖紅燈過馬路因此遭撞，由於他送台大醫院後仍昏迷未醒，昏迷指數7，因此目前尚無法對他做筆錄，還不清楚為何他會穿著移民署的背心走在路上；肇事責任待後續進一步釐清。
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