快訊

川普遇襲…美元雙率及金市同步走高 法人分析「2因素」打破慣性

進口野生動物被三立董事長告A錢 前主播李天怡獲判無罪

蔡英文到蔡依林都出演...半世紀的莒光軼事 僅它打破老三台藩籬

萬華男穿「移民署」背心闖紅燈過馬路 遭車撞陷入昏迷

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

方姓男子今天凌晨疑似喝醉酒，闖紅燈過馬路，當場遭到一輛休旅車撞上，撞擊力道大，方男當場陷入昏迷，送醫救治至今仍未清醒，令人驚訝的是，方男當時穿著「移民署」的背心，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，但進一步查證，確認他根本不是移民署人員。

警方指出，今天凌晨1點18分獲報，萬華區和平西路三段與梧州街口有車禍趕抵，現場是汽車撞行人，汽車駕駛黃姓男子（49歲）供稱，行人突然闖紅燈，沒能反應就撞上了，由於傷者方男（59歲）頭部、手腳受傷，又陷入昏迷無法回應，協助緊急送醫。

警方一看大驚，方男竟穿著印有「移民署」字樣的黑色背心，以為是有特殊身分，急忙聯繫移民署詢問，所幸移民署確認後並無此人，目前已排除他移民署的身分。

警方調閱監視器畫面，發現方男事發前走路搖晃，疑似喝醉酒，行經路口時闖紅燈過馬路因此遭撞，由於他送台大醫院後仍昏迷未醒，昏迷指數7，因此目前尚無法對他做筆錄，還不清楚為何他會穿著移民署的背心走在路上；肇事責任待後續進一步釐清。

萬華今天凌晨發生汽車撞行人車禍，一名穿有「移民署」字樣背心的男子，闖紅燈過馬路遭撞擊陷入昏迷，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，所幸經查證他根本不是移民署人員。記者翁至成／翻攝
萬華今天凌晨發生汽車撞行人車禍，一名穿有「移民署」字樣背心的男子，闖紅燈過馬路遭撞擊陷入昏迷，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，所幸經查證他根本不是移民署人員。記者翁至成／翻攝
萬華今天凌晨發生汽車撞行人車禍，一名穿有「移民署」字樣背心的男子，闖紅燈過馬路遭撞擊陷入昏迷，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，所幸經查證他根本不是移民署人員。記者翁至成／翻攝
萬華今天凌晨發生汽車撞行人車禍，一名穿有「移民署」字樣背心的男子，闖紅燈過馬路遭撞擊陷入昏迷，員警趕到時大吃一驚，以為撞到高官，所幸經查證他根本不是移民署人員。記者翁至成／翻攝

移民署 行人

延伸閱讀

北市救護車執行勤務闖紅燈 路口撞機車騎士...雙方和解

汽車闖紅燈撞飛機車害騎士受傷 警：駕駛最高罰5千4

台中大里內新橋科技執法惹民怨！警方說話了

「仍在加護病房」汽車駕駛高速闖紅燈撞飛騎士 竟肇事逃逸失聯

相關新聞

影／三重又發生衝撞警車 警開2槍追緝到案

又有人在新北市三重駕車衝撞警車，員警連開2槍仍被脫逃。前科累累的35歲杜姓男子，前天凌晨駕車先在蘆洲區拒絕盤查逃逸，員警...

買房還沒見到屋主就急匯200萬 警勸阻桃園6旬婦保住存款

桃園市大園區一名60歲楊姓婦人，日前透過朋友介紹向一名梁姓女子買房，雙方原本約定昨中午見面談論細節並交付定金，但梁女卻臨...

基隆民宅冒黑煙火舌吞民宅 女住戶聞焦味及時逃出

基隆市中山區健民街26巷一處2層樓民宅，今天上午8點多發生火警，冒出濃濃黑煙，一名30歲女子睡夢中聞到燒焦味，試圖拿火滅...

萬華警掃黃！帶回51名西昌街應召女 3女急跳樓…1人骨折

台北市萬華警方接獲多次檢舉，稱西昌街上外籍私娼拉客賣淫嚴重，經長期蒐證，報請檢察官指揮偵辦，昨天深夜動員大批警力，執行搜...

萬華男穿「移民署」背心闖紅燈過馬路 遭車撞陷入昏迷

方姓男子今天凌晨疑似喝醉酒，闖紅燈過馬路，當場遭到一輛休旅車撞上，撞擊力道大，方男當場陷入昏迷，送醫救治至今仍未清醒，令...

影／西屯男出車禍拒絕警助移車 竟是車藏違禁品遭法辦

台中市西屯區11日晚間發生一起兩輛機車的事故，警方獲報到場時，杜姓騎士的機車龍頭鎖死，杜見警要幫忙移車，態度堅決拒絕警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。