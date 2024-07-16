台東透天厝火警 屋主送醫

台東市豐榮路今凌晨4點傳出火警，1間3樓透天住宅不明原因起火燃燒，火勢波及5戶加蓋屋頂，幸警消全力滅火控制，原一度失聯的屋主也被警消尋獲送醫，沒有生命危險。至於火警發生原因，消防火調人員進一步調查中。

這起民宅火警起火點是從第2戶1樓開始燃燒，消防人員抵達時，2、3樓已經全面燃燒。趕緊布水線滅火，隔壁鄰居都在睡夢中驚醒，只穿著短褲就跑出屋外，還有人趕緊將瓦斯桶搬離現場。由於3樓都是加蓋鐵皮及石棉瓦隔間，火勢延燒，警義消背著氧氣桶，不停進出火場滅火。

而起火的民宅平時有住1名中年男子，但火警當下沒看人看到該男子逃出。最後火勢完全撲滅後，消防人員在3樓鐵皮屋頂後側的加蓋廁所上方，發現該名失聯男子躺在水塔傍，有呼吸心跳，趕緊將男子救下送醫。