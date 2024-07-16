花蓮賓利駕駛疑車速過快自撞 被壓在車下當場死亡

花蓮縣吉安鄉今天凌晨12時許，發生汽車自撞事故，在台11線2.7公里、海岸路四號橋，40歲陳姓駕駛開著價值千萬元的賓利轎車，疑車速過快，自撞工寮與護欄而當場死亡。警方發現駕駛好像是住在附近的企業主、前獅子會長，已通知家屬指認，詳細的肇事原因仍須釐清。

警方初步研判，台11線2.7公里處為一處彎道，汽車疑似車速過快導致轉彎不及，先是撞到路邊的鐵皮木造工寮，整輛車繼續往前撞到四號橋護欄，車輛左側撞到掀開，駕駛整個人被壓在車下，木造工寮也被撞到全毀，當時車速可能超過150公里。