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花蓮賓利駕駛疑車速過快自撞 被壓在車下當場死亡

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣吉安鄉今天凌晨12時許，發生汽車自撞事故，在台11線2.7公里、海岸路四號橋，40歲陳姓駕駛開著價值千萬元的賓利轎車，疑車速過快，自撞工寮與護欄而當場死亡。警方發現駕駛好像是住在附近的企業主、前獅子會長，已通知家屬指認，詳細的肇事原因仍須釐清。

警方初步研判，台11線2.7公里處為一處彎道，汽車疑似車速過快導致轉彎不及，先是撞到路邊的鐵皮木造工寮，整輛車繼續往前撞到四號橋護欄，車輛左側撞到掀開，駕駛整個人被壓在車下，木造工寮也被撞到全毀，當時車速可能超過150公里。

由於車輛掉入橋下，陳姓駕駛又被車子壓住，消防人員出動吊車，約數十名警、義消一起把車輛移開，拉出陳姓駕駛，但人已經沒有生命跡象。警方在車上發現駕駛的名片與證件，猜測是住在附近的企業老闆，緊急通知家屬前往指認，是否有酒駕、毒駕等，以及詳細的車禍原因還要進一步調查。

花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里，40歲陳姓駕駛今天半夜開著價值千萬元的賓利轎車，疑車速過快，自撞工寮與護欄而當場死亡。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里，40歲陳姓駕駛今天半夜開著價值千萬元的賓利轎車，疑車速過快，自撞工寮與護欄而當場死亡。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里，40歲陳姓駕駛今天半夜開著價值千萬元的賓利轎車，疑車速過快，自撞工寮與護欄而當場死亡。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里，40歲陳姓駕駛今天半夜開著價值千萬元的賓利轎車，疑車速過快，自撞工寮與護欄而當場死亡。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里，40歲陳姓駕駛今天半夜開著價值千萬元的賓利轎車，疑車速過快，自撞工寮與護欄而當場死亡。圖／民眾提供
花蓮縣吉安鄉台11線2.7公里，40歲陳姓駕駛今天半夜開著價值千萬元的賓利轎車，疑車速過快，自撞工寮與護欄而當場死亡。圖／民眾提供

毒駕 獅子會 自撞

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