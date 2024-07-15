國3和美路段4車追撞 警方晚間宣布計造成2死5傷

國道3號彰化和美南下路段，今天傍晚發生3大車2小客車追撞事故 ，原當場沒有呼吸心跳的33歲洪姓女子及32歲呂姓男子，送醫院搶救仍告不治，另5人輕傷也分別送醫，車禍原因由國道公路警察第七大隊調查中。

彰化縣消防局是在今天下午5時4分接獲報案，指彰化縣和美鎮國道3號195.2公里南下外側新中路段，發生2輛大貨車、1自小客、1廂型車碰撞事故，車輛撞毀嚴重，並有多人受傷、受困。

彰化縣消防局共調派消防車7輛、消防人員20人前往救援，並向台中市申請救支援，共出了8輛救護車，消防人員動用三用油壓破壞器材配合頂舉桿、鏈條協助，在5時56分許將受困人員救出。

消防局指出，這件車禍當場有小客車駕駛33歲洪姓女子及32歲呂姓男子，因受重傷無呼吸心跳，與輕傷5人分別送往秀傳醫院及彰化路基督教醫院急救，其中呂男先宣告不治，洪女直到深夜，家屬到醫院後同意拔管，院方才宣告不治。

車禍發生時，現場出動緩衝出動緩撞車，警方並封閉中外側車道及外側路肩，造成後方一度回堵約5公里，到6時50分現場排除並恢復通車。