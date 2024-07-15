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國道和美段4車追撞1死1命危 頸部變形、氣管移位無法插管

中央社／ 彰化縣15日電

國道3號南下彰化和美路段今天傍晚發生4車追撞車禍，有7人受傷，其中2人送醫前已無呼吸心跳，被送往彰基醫院及秀傳醫院急救，其中1人已宣告不治。

彰化縣消防局今天稍早接獲報案指稱，國道3號南下195公里和美路段發生5車追撞意外，消防局出動7輛消防車以及20名消防隊員前往救援，有8人受傷，2人傷勢較重，已無呼吸心跳，被送往彰化基督教醫院及彰化秀傳醫院急救。

國道公路警察局第七警察大隊晚間發布新聞，更正車輛及受傷人數，說明有2輛大貨車及2輛小客車發生追撞，有2人重傷、5人輕傷，另受到車禍影響，和美路段因此封閉中外側車道及外側路肩，後方一度回堵約5公里，現場在晚上6時50分恢復通車。

國道警方指出，傷勢較重的2人，其中1人已宣告死亡，另1名仍在救治中。彰化秀傳醫院則說明，被送來的傷患到院時心跳停止、雙眼瞳孔無光反射、頸部變形，氣管移位無法插管，不過因身分為無名氏，醫院仍給予氧氣等家屬到院再宣告死亡。

國道3號南下195公里彰化和美路段，昨天下午也發生3車車禍，造成1輛營半聯結車駕駛及副駕駛受傷，其中葉姓駕駛受困救出後已無呼吸心跳，送醫不治，肇事原因待調查。

國道警方則說，今天發生車禍的位置和昨天發生車禍的位置相距約100公尺，至於車禍發生原因仍在調查中。

國道3號南下彰化和美路段15日傍晚發生4車追撞車禍，彰化縣消防局獲報前往救援，有7人受傷，其中2人送醫前已無呼吸心跳，送醫急救後1人宣告不治。（國道警方提供）中央社
國道3號南下彰化和美路段15日傍晚發生4車追撞車禍，彰化縣消防局獲報前往救援，有7人受傷，其中2人送醫前已無呼吸心跳，送醫急救後1人宣告不治。（國道警方提供）中央社

國道 車禍

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