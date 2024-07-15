29歲女國道跳車遭輾相驗死因出爐 後方肇事駕駛：車速90根本來不及閃

國道1號北上68.2公里楊梅幼獅段昨晚8時許，29歲詹姓女子在她母親、阿姨陪同，搭乘家人開車北上返回療養院途經該處，乘坐左後座的詹女打開車門跳車，遭後方55歲劉男駕駛轎車閃避不及撞上，詹女倒路中血肉模糊昏迷，緊急送醫不治，檢警法醫今天下午相驗，詹女外傷性休克、全身多處骨折併撕裂傷致死。

詹女由家人開車，她母親和阿姨陪同下，一行4人開車北上準備返回療養院，詹女與母親乘坐後座，國道警方表示，昨晚8時6分行經國168.2公里楊梅路段，乘坐左後座的詹女突然打開車門跳下，遭後方急駛而來的劉男轎車當場直接撞擊，彈落中間車道，119據報趕到發現詹女呈現OHCA，經緊急CPR等處置後送醫急救，仍宣告不治，她母親和家人痛哭悲痛。

檢警和法醫相驗時，詹女家人不願受訪，肇事者劉男表示，他準開車返回新莊，當時車速90至95公里，突然詹女跳下，他根本來不及反應撞上。法醫相驗詹女死因研判，詹女自行駛中車輛跳車，遭後方車輛撞擊，造成外傷性休克、全身多處骨折併撕裂傷致死，由於家屬無意見，檢察官將遺體發還家屬處理善後。

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