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國3和美路段5車追撞！2命危多人傷 與昨死亡車禍距離不到1公里

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時4分許，發生3大車2小客車追撞事故 ，已知2人當場無呼吸心跳，另有5人輕重傷，現場已排除，車禍原因國道警察第七大隊調查中。

彰化縣消防局是在今天下午5時4分接獲報案，指彰化縣和美鎮國道3號195.2公里南下外側新中路段，發生3輛大貨車、1自小客、1廂型車碰撞事故，由於車輛撞毀嚴重，並有多人受傷受困。

彰化縣消防局共調派消防車7輛、消防人員20人前往救援，並向台中中請救支援，並出了8輛救護車，消防人員動用三用油壓破壞器材配合頂舉桿、鏈條協助，在5時56分許將受困人員救出。

消防局指出，這件車禍當場有2 人無呼吸心跳，另其他5人輕重傷，分送彰化及台中市的醫院急救。

車禍發生時，現場一片混亂，並造成和美路段南下大塞車，國道警方呼籲用路人避開肇事路段。

昨天傍晚與此次肇事地點相差不到1公里處，也發生兩輛貨櫃車追撞事故，造成1人死亡。

國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有多人受傷。圖／取自彰化踢爆網
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有多人受傷。圖／取自彰化踢爆網
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有多人受傷。圖／取自彰化踢爆網
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有多人受傷。圖／取自彰化踢爆網
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有多人受傷。圖／取自彰化踢爆網
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有多人受傷。圖／取自彰化踢爆網
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有5人受傷。圖／警方提供
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有5人受傷。圖／警方提供
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有5人受傷。圖／警方提供
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有5人受傷。圖／警方提供
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有5人受傷。圖／警方提供
國道3號彰化和美南下路段，今天下午5時許，發生2大車2小客車追撞事件，已知2人無呼吸心跳，另有5人受傷。圖／警方提供

國道 塞車 彰化

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