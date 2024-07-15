快訊

獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

奧運羽球／麟洋配抽到籤王 落唯一5隊D組將「多打一場」

大型水泥管「壓毀自己車頭」停路中耗3小時移除 拖板車駕駛慘了

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄一名拖板車司機今日中午在岡山區載著大型水泥管，準備載往路竹科學園區，途中因綑綁繩索斷裂，造成水泥管當場往前滾推、壓毀車頭，拖板車故障停在路中，警方事後用大型機具把水泥管吊起，耗時近3小時才把障礙移除，駕駛也遭警方以交通管理處罰條例「汽車裝載貨物滲漏」開罰。

55歲駕駛今日中午12點50分開著營業貨運拖板車裝載大型水泥管，由岡山區準備載往路竹科學園區，行經路竹區中山路與路科十路路口時，因水泥管綑綁繩索斷裂，造成水泥管脫溜前滾，推撞拖板車車頭導致毀損，車輛當場停滯於路口影響交通，湖內分局獲報立即派遣警力前往現場疏導，障礙於下午3點10分排除。

湖內分局表示，男子駕駛致生事故，員警將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭之規定，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，並記駕駛人違規點數2點。警方呼籲汽車裝載貨物需綑綁牢固，行駛過程亦應隨時注意貨物安全狀況，避免裝載貨物脫落，而危害用路者的安全。

高雄一名拖板車司機今日中午在岡山區載著大型水泥管，準備載往路竹科學園區，途中因綑綁繩索斷裂，造成水泥管當場往前滾推、壓毀車頭，拖板車故障停在路中。圖／湖內分局提供
高雄一名拖板車司機今日中午在岡山區載著大型水泥管，準備載往路竹科學園區，途中因綑綁繩索斷裂，造成水泥管當場往前滾推、壓毀車頭，拖板車故障停在路中。圖／湖內分局提供

岡山 高雄市

延伸閱讀

越南軍醫院來取經 向高雄小港醫院學習咀嚼吞嚥照護

高雄視障男借問路亂摸女生手 一票人受害：他只怕警察

打造北高雄交通路網 新台17線南段2期工程招標

旗津海岸門面換裝 高雄旗后觀光市場落日餘暉映波浪

相關新聞

大型水泥管「壓毀自己車頭」停路中耗3小時移除 拖板車駕駛慘了

高雄一名拖板車司機今日中午在岡山區載著大型水泥管，準備載往路竹科學園區，途中因綑綁繩索斷裂，造成水泥管當場往前滾推、壓毀...

國道6號死亡自撞 男突衝撞護欄受困…前胸變形傷重不治

國道6號今發生死亡車禍，57歲鍾姓男子駕車行經該路線東向5.1K東草屯路段時，突然自撞外側水泥護欄，因撞擊力道猛烈，車頭...

竹北公園棒棒糖誘童案情大逆轉 警方一查竟是小孩瞎扯

新竹縣竹北光明商圈昨傳出停車場旁的公園有人拿棒棒糖誘拐小孩，誘童傳聞出現重大翻轉，警方循線找到PO文者請她出面說明，案情...

婦人陷假飆股女王投資詐騙痛失6百萬 警民聯手抓車手

66歲陳姓婦人，日前經不實的飆股女王林恩如的廣告，陷入假投資詐騙，慘遭詐騙6百餘萬元。詐團從臉書一頁式廣告，誘使被害人加...

廖宗山明屆退 準警局長林國清今拜會黃偉哲

台南市政府警察局長廖宗山明天將屆退，外傳警政委員林國清將出任新台南市警局長，警政署預計明天發布派令，林國清今下午在市警局...

高雄視障男借問路亂摸女生手 一票人受害：他只怕警察

高雄市一名視障陳姓男子，4年前曾在高鐵左營站藉口問路時，對女子亂摸女生，雖陳當下道歉，但騷擾的怪異行為仍登上媒體版面；昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。