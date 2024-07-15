大型水泥管「壓毀自己車頭」停路中耗3小時移除 拖板車駕駛慘了

高雄一名拖板車司機今日中午在岡山區載著大型水泥管，準備載往路竹科學園區，途中因綑綁繩索斷裂，造成水泥管當場往前滾推、壓毀車頭，拖板車故障停在路中，警方事後用大型機具把水泥管吊起，耗時近3小時才把障礙移除，駕駛也遭警方以交通管理處罰條例「汽車裝載貨物滲漏」開罰。

55歲駕駛今日中午12點50分開著營業貨運拖板車裝載大型水泥管，由岡山區準備載往路竹科學園區，行經路竹區中山路與路科十路路口時，因水泥管綑綁繩索斷裂，造成水泥管脫溜前滾，推撞拖板車車頭導致毀損，車輛當場停滯於路口影響交通，湖內分局獲報立即派遣警力前往現場疏導，障礙於下午3點10分排除。